Algérie: Le pays et la République tchèque examinent les moyens de renforcer le partenariat industriel et les investissements

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Farid Kourtel, s'est entretenu lundi à Alger avec le vice-Premier ministre et ministre de l'Industrie de la République tchèque, Karel Havlicek, sur les moyens de renforcer la coopération économique et industrielle entre les deux pays et de développer le partenariat bilatéral, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens se sont déroulés dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babis en Algérie, à la tête d'une délégation de haut niveau, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en République tchèque, Mohamed Meziane, selon la même source.

La réunion a porté sur les perspectives de développement du partenariat bilatéral, notamment par la promotion des investissements entre les deux pays, l'établissement de partenariats productifs entre les entreprises et l'échange d'expertise et de technologies.

La partie tchèque a également exposé des opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs industriels, en particulier la production de wagons de locomotive, de tramway, de conteneurs ainsi que des produits verriers.

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La réunion a été l'occasion de réaffirmer l'engagement des deux parties à renforcer la coopération industrielle et à intensifier les efforts pour concrétiser les opportunités de partenariat et d'investissement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération économique et servant les intérêts communs des deux pays, précise le communiqué.