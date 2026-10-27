Algérie: La DGF envisage d'acquérir 140 drones de fabrication locale

26 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Direction générale des forêts (DGF) compte acquérir 140 drones de fabrication locale en vue de leur mise en service dès la prochaine saison, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer les moyens de prévention contre les feux de forêt, a indiqué lundi un responsable de la Direction.

Lors d'une conférence de presse conjointe entre la DGF, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) et la Direction générale de la Protection civile (DGPC), consacrée à la présentation du bilan opérationnel de la saison estivale 2026, le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine forestier à la DGF, Said Fritas, a précisé que "la Direction générale des forêts poursuit ses efforts pour intégrer et utiliser les technologies modernes dans la surveillance grâce à des équipements de détection et de suivi, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêt".

Dans ce cadre, 35 drones ont déjà été acquis, dont 20 de type "Aurès 700" fabriqués par l'Établissement de développement et de production des systèmes de technologie avancée (EDPSTA), relevant du secteur des fabrications militaires, a fait savoir le même responsable, ajoutant que ces appareils ont été répartis sur les différentes wilayas, avec la formation de 85 agents forestiers à leur utilisation.

M. Fritas a également fait état de démarches en cours pour l'acquisition de 140 autres drones du même type, dans le but de les déployer la saison prochaine.

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L'intervenant a également souligné que l'été 2026 a vu l'intégration de plusieurs autres technologies pour la protection des forêts, telles que le système de télédétection "LIDAR" pour la détection et le suivi des incendies et le système d'alerte précoce développé par la start-up algérienne "Basseer".

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