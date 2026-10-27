Algérie: Mme Meddahi souligne l'importance de la formation des jeunes souhaitant acquérir les métiers de l'artisanat traditionnel

26 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Guelma — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a souligné, lundi soir dans la wilaya de Guelma, lors de la clôture de la 1ère journée du forum national sur le tourisme thermal, "l'importance de former les jeunes souhaitant acquérir les métiers de l'artisanat traditionnel".

La ministre qui visitait, aux côtés du wali, Samir Chibani, une exposition dédiée à l'artisanat, organisée sur le site de la cascade naturelle de Hammam Debbagh, en marge du forum, que cette formation permettrait aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer les métiers liés à l'artisanat et, ainsi, préserver le patrimoine matériel algérien et de le protéger de la contrefaçon.

Mme Meddahi a salué, en visitant les stands de cette exposition, la "haute qualité des produits fabriqués avec finesse, tels que la poterie d'art, la céramique, le travail du bois, en passant par les confiseries traditionnelles, les habits du terroir, les bijoux, les meubles traditionnels et autres œuvres d'art".

La ministre a appelé les artisans participant à l'exposition, venus de la wilaya hôte et des autres régions, à "recourir aux techniques de marketing qui permettent de rapprocher le produit artisanal des citoyens et de le faire connaître auprès des différentes catégories de la société".

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Mme Medahi avait présidé, dans la matinée à l'hôtel "Mermoura", dans le centre de Guelma, l'ouverture du forum national du tourisme thermal qui réunit pour deux jours des experts du domaine touristique, algériens et étrangers venus d"Italie, de Chine et d'Azerbaïdjan, en présence de plusieurs diplomates accrédités en Algérie.

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