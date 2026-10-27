Algérie: Le Directeur général de la Protection civile reçoit son homologue tchèque

ALGER — Le Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Bourelaf, a reçu, lundi à Alger, le Directeur général du Service de secours et de lutte contre les incendies de la République tchèque, le Colonel Martin Legner, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

Tenue au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention, en marge de la visite officielle, en Algérie, du Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babis, cette rencontre vise à "renforcer les relations de coopération et l'échange d'expertises entre les deux corps en matière d'intervention dans les situations d'urgence", précise la même source.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des "démarches visant à renforcer la coopération bilatérale, à développer les mécanismes de coordination et à échanger les expériences et les expertises dans les domaines de la formation et de l'intervention opérationnelle, à même de rehausser le niveau de préparation et d'optimiser les capacités de réponse des deux corps face aux différents accidents et catastrophes".

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Pour rappel, un mémorandum d'entente a été signé, plus tôt dans la journée, entre les deux corps, en vue de "renforcer la coopération bilatérale et l'échange d'expertises dans les différents domaines relevant de la Protection civile".

La cérémonie de signature a été coprésidée par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, et son homologue tchèque.