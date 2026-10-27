Algérie: Vers l'établissement d'un partenariat stratégique global

ALGER — Les participants au Forum d'affaires algéro-tchèque, tenu lundi à Alger, ont souligné la volonté commune de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et de les hisser au rang d'un partenariat stratégique global, fondé sur l'investissement conjoint, la production industrielle et le développement des chaînes de valeur.

Les travaux de ce forum d'affaires ont été coprésidés par Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, et son homologue tchèque, M. Andrej Babis, en présence de membres des gouvernements des deux pays, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula, ainsi que d'investisseurs et d'hommes d'affaires des deux parties.

A cette occasion, M. Moula a mis en exergue les atouts complémentaires des deux pays pour consolider leur coopération économique, précisant que les réformes engagées par l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour améliorer le climat des affaires, notamment à travers la nouvelle loi sur l'investissement, offrent les garanties nécessaires aux partenaires étrangers pour l'établissement de projets pérennes à long terme.

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Il a, en outre, insisté sur la nécessité de dépasser le cadre des échanges commerciaux traditionnels pour s'orienter vers des partenariats fondés sur la coproduction, la création d'emplois dans les deux pays, la couverture des besoins des marchés locaux et le développement des exportations conjointes.

De son côté, le vice-président de la Chambre de commerce tchèque, M. Milan Sedlacek, a mis en avant l'importance de l'Algérie en tant que partenaire économique stratégique pour son pays, souhaitant voir les flux commerciaux, les investissements et la coopération industrielle entre les deux pays s'intensifier.

La délégation économique tchèque participant à ce forum regroupe des entreprises désireuses d'explorer le marché algérien, de partager leurs expertises avec les partenaires locaux et d'identifier les opportunités de coopération commerciale et d'investissement, a-t-il dit, réaffirmant l'engagement de la Chambre de commerce tchèque à accompagner les entreprises dans la recherche de nouveaux partenaires et le développement de projets conjoints avec leurs homologues algériens.

Le Forum a, par ailleurs, été marqué par l'organisation de rencontres B2B réunissant des opérateurs économiques algériens et tchèques représentant divers secteurs, à l'instar de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de la santé et du commerce, en vue d'examiner les opportunités de partenariat et d'investissement et de définir les axes de coopération à même de favoriser la concrétisation de projets économiques et industriels entre les entreprises des deux pays.

A cet égard, les opérateurs économiques des deux parties ont relevé l'importance de ces rencontres dans le renforcement des contacts entre les entreprises et l'ouverture de nouvelles perspectives de partenariat et d'investissements, soulignant l'impératif de tirer parti des opportunités existantes pour développer la coopération commerciale et industrielle et échanger les expertises au service des intérêts communs.

En marge du Forum d'affaires, deux accords de partenariat ont été signés entre des entreprises algérienne et tchèque portant sur les domaines de l'investissement, de la technologie et du conseil, avec pour objectif de consolider la coopération économique et de développer les partenariats entre les opérateurs des deux pays.