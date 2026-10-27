Madagascar: Université deToliara - La faculté DEGS fête ses 25 ans

La faculté DEGS (Droit-Économie-Gestion-Sociologie) de l'université de Toliara a lancé la célébration de son 25e anniversaire le 21 octobre dernier, au centre Cedratom de Toliara, à travers une grande cérémonie et une conférence inaugurale.

Placée sous le thème « DEGS d'hier et d'aujourd'hui : rencontre avec ses bâtisseurs», cette rencontre a été marquée par un moment de partage et de retour sur l'histoire de la faculté, animé par les professeurs de renom Dina Alphonse et Simon Seta Rasolofomasy.

« 25 ans de savoir, de rencontres, d'engagements et de souvenirs, et un accompagnement de générations qui, chacune à leur manière, écrivent l'histoire de la faculté », a souligné Dina Alphonse. La conférence a également permis de rappeler le parcours de formation qui a conduit les juristes, économistes, gestionnaires et sociologues d'aujourd'hui à leurs fonctions actuelles. « Il y a 25 ans, je franchissais les portes de la faculté DEGS de l'université de Toliara en tant qu'étudiante, avec des rêves, des ambitions et l'envie d'apprendre. Aujourd'hui, c'est avec une immense émotion que je reçois une distinction de cette même institution, mais cette fois-ci, en tant qu'enseignante », a témoigné Raissa Andrianivoniaina, enseignante, responsable de la mention Gestion à la faculté DEGS de l'université de Toliara. Des distinctions honorifiques ont été attribuées aux enseignants et aux responsables de mention. Près de six mille étudiants ont fréquenté la faculté en 25 ans.