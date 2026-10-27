Madagascar: Météorologie - L'inclusion des personnes en situation de handicap privilégiée

Mahajanga accueille pendant trois jours un atelier régional dédié à la promotion de l'égalité et de l'inclusion dans le secteur météorologique. Organisée à l'hôtel-restaurant Coco Lodge, à Mahajanga Be, cette rencontre a notamment permis d'élaborer le plan d'action pour l'égalité des genres du projet Masova.

L'atelier avait pour objectif d'intégrer l'égalité des genres et l'inclusion sociale dans les activités d'observation et de suivi météorologiques, ainsi que dans la gestion des données climatiques. Les femmes jouent, en effet, un rôle essentiel dans les dispositifs de suivi météorologique et climatique.

« La région se réjouit de la prise en compte de l'égalité des genres et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le secteur météorologique. C'est un engagement qui rappelle que la prévention des risques climatiques doit aussi se construire avec la participation de toutes et de tous », a souligné Ida Jacqueline Harinarivo Rakotonirina, secrétaire générale de la Région Boeny.

Modernisation

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Avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de la Direction générale de la météorologie (DGM), Madagascar franchit une étape importante dans le renforcement de ses investissements météorologiques. À travers le projet SOFF (Systematic Observations Financing Facility), le pays s'engage également à garantir une participation équitable des femmes, des hommes et des personnes en situation de handicap.

L'initiative vise à améliorer la fiabilité des prévisions météorologiques et des systèmes d'alerte précoce face aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses, afin de mieux protéger les populations.

Officiellement lancé le 15 avril 2025, le projet SOFF bénéficie d'un budget de 4,9 millions de dollars américains. Il a pour objectif de moderniser le réseau national d'observation météorologique afin de renforcer la résilience climatique du pays.

« Ce projet est mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec la Direction générale de la météorologie et le ministère de la Population et des Solidarités. À la suite de cet atelier organisé à Mahajanga, les activités se poursuivront dans les régions du Sud et de l'Est, afin de consolider les efforts déjà engagés et de renforcer la collaboration entre les différents acteurs concernés. Cette démarche contribuera à l'élaboration d'un plan d'action concret et efficace, adapté aux besoins spécifiques de chaque région », a déclaré Ravaka Tahiry Vanissa Razafindraeky, directrice régionale des Transports et de la Météorologie Boeny.