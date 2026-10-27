Soudan: Une délégation de l'ISAF arrive à Khartoum pour renforcer la coopération et la coordination conjointe

Une délégation de haut niveau de la Force d'intervention rapide d'Afrique de l'Est (EASF), conduite par le directeur de l'organisation, le général de brigade Ronald Rwwanga est arrivée à Khartoum tôt ce mardi matin pour une visite officielle de plusieurs jours. Au cours de cette visite, la délégation s'entretiendra avec les autorités soudanaises compétentes.

La délégation a été accueillie à l'aéroport de Khartoum par le général de division Dr Abubakr Faqiri, directeur du département des relations internationales du ministère de la Défense. Elle comprend des membres du Conseil des officiers supérieurs de l'EASF et plusieurs hauts responsables de l'organisation.

Durant cette visite, la délégation examinera les moyens de renforcer la coopération et la coordination conjointe lors d'entretiens officiels et de réunions bilatérales avec les autorités soudanaises compétentes.

Il convient de noter que l'organisation compte neuf États membres : le Soudan, le Rwanda, Djibouti, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, l'Éthiopie, les Comores et la Somalie.