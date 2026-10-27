Soudan: La situation alimentaire au pays est rassurante - Le gouvernement rejette la politisation de l'aide humanitaire

Le gouvernement a affirmé que la situation alimentaire du pays est rassurante et que les réserves stratégiques ainsi que les opérations agricoles en cours permettront de répondre aux besoins alimentaires du pays et d'assurer une grande stabilité aux communautés locales à travers le Soudan, réfutant ainsi les allégations de famine.

Dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement s'est félicité de l'important soutien humanitaire apporté par les donateurs et les organisations internationales, soulignant qu'il a continué à fournir des vivres et des médicaments même pendant les périodes les plus difficiles de guerre et d'agression. Le gouvernement a insisté sur le fait que le Soudan n'a pas connu de famine, malgré la destruction de ses ressources, le pillage de ses réserves stratégiques, la dévastation de ses infrastructures et le déplacement de populations des zones de production agricole.

Le gouvernement a expliqué qu'il s'efforce, par l'intermédiaire de ses agences compétentes, d'évaluer l'impact de la rareté des précipitations dans certaines régions, conséquence d'El Niño, du changement climatique et de l'aggravation de la désertification, ainsi que des massacres et des déplacements forcés de populations des zones agricoles. Il a indiqué que, sur la base des résultats de cette évaluation, il a entrepris sans délai de prendre les mesures nécessaires pour combler les déficits alimentaires dans ces régions.

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Le gouvernement a déploré les tentatives de certains pays et organisations d'exploiter la situation humanitaire dans certaines parties du Soudan à des fins politiques, cherchant à instrumentaliser la crise humanitaire pour servir leurs propres intérêts. Ces tentatives visent à imposer des conditions de règlement sous couvert d'une trêve humanitaire. Le gouvernement considère que ces tentatives ont pour but de sortir les milices rebelles d'une série de défaites et de leur offrir une nouvelle occasion de se réarmer et de se redéployer, les encourageant ainsi à commettre de nouvelles atrocités, des massacres et un génocide, semblables à ceux perpétrés à El Fasher et El Geneina.

La déclaration indique que le projet politique de certains pays occidentaux, qui instrumentalise la crise humanitaire, vise à protéger les milices rebelles de nouvelles défaites et à les contraindre à négocier alors qu'elles occupent encore des portions du territoire et des infrastructures civiles, menaçant ainsi la sécurité et l'unité du pays. Ceci constitue une violation flagrante de la Déclaration de Djeddah, acceptée par le gouvernement soudanais comme base de négociations et de cessez-le-feu.

Le gouvernement a réaffirmé son engagement à coopérer avec les agences, organisations et instances humanitaires compétentes, soulignant son rejet de toute politisation de la situation humanitaire au service d'agendas bien connus, pour lesquels certains pays mobilisent des soutiens. Il a insisté sur son engagement constant à remplir son devoir constitutionnel de protéger les civils et de porter secours aux personnes dans le besoin, conformément aux intérêts du peuple soudanais, ainsi que de protéger le territoire et la sécurité nationale, et de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.