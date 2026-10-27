Madagascar: Football - Mondial U15 - Les Barea ratent le précieux ticket

Madagascar termine deuxième derrière le Venezuela à l'issue de la première phase de la première édition de la Coupe du monde et festival U15 de la FIFA, à Bakou.

Une défaite lourde de conséquences. Battus par le Venezuela (0-1), hier matin, les Barea ont laissé échapper la première place du groupe T, qualificative pour la course au titre.

Cette première édition de la Coupe du monde et festival U15 garçons de la FIFA, disputée à huit contre huit, se déroule du 24 au 30 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan. À l'issue de la première phase, le Venezuela termine en tête avec 13 points, devant Madagascar (12 points) et le Mozambique (10 points).

Les Barea occupaient pourtant la première place au terme de la journée de dimanche, avec trois victoires en autant de rencontres et neuf points.

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Les jeunes Malgaches avaient battu les Mambas mozambicains (2-0) lors de la première journée, samedi. Les académiciens du Centre technique national de Carion avaient ensuite dominé, dimanche, les Néo-Zélandais (4-3), puis les Portoricains sur le même score. Leur unique défaite, concédée hier matin face à la Vinotinto, a fait basculer le classement dans ce duel entre les deux équipes de tête.

Dans le groupe B

Les deux formations étaient à égalité à la pause (0-0), au terme des vingt premières minutes. Les Vénézuéliens ont pris l'ascendant dans les cinq dernières minutes et inscrit le seul but de la rencontre à deux minutes du coup de sifflet final. Cette victoire leur a ouvert la voie vers le groupe A, qui réunit les premiers de chaque poule et dont le vainqueur remportera le titre. Madagascar a remporté hier après-midi son cinquième et dernier match, face à la Somalie (2-1).

Un succès insuffisant pour reprendre la tête, puisque les Vénézuéliens ont, de leur côté, nettement battu les Portoricains (4-0), achevant cette première phase sans défaite. Les 191 nations en lice ont été réparties en 32 groupes, chaque équipe disputant cinq matchs lors de la première phase.

Pour la deuxième phase, les sélections sont réparties dans six groupes selon leur classement respectif dans les poules initiales. Cette deuxième phase se déroulera de mercredi à samedi, avec des rencontres à élimination directe au sein de chaque groupe. Le vainqueur du groupe A, qui rassemble les premiers de chaque poule, remportera le trophée de cette première Coupe du monde U15.

Madagascar évoluera dans le groupe B, réservé aux deuxièmes. Serge Rasanda Légende : Les Barea évolueront dans le groupe B, qui réunit les deuxièmes de chaque poule.