Madagascar: Robotique - Des prototypes malgaches exposés à la Maison russe

27 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des créations, signées par des développeurs malgaches, sont exposées depuis le 22 octobre à la Maison russe de Madagascar, à l'occasion d'une exposition de robotique. « Il est important de créer des conditions dans lesquelles les jeunes Malgaches peuvent démontrer leurs compétences, maîtriser les technologies modernes et appliquer leurs connaissances dans la pratique.

Ces projets ouvrent de nouvelles possibilités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie», a déclaré Alexeï Bouriak, chargé d'affaires par intérim de la Russie à Madagascar, lors de l'inauguration. Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités comme Emmeline Ramangalahi, directrice de cabinet de l'Assemblée nationale, des représentants du ministère des Communications et Richard Rakotunirina, chef du parti RPF.

Plusieurs dizaines de prototypes sont présentés à l'occasion de cet événement. Ils ont été conçus par des ingénieurs indépendants et par le club d'électrorobotique et de systèmes embarqués CERISE, de l'École nationale d'informatique de l'Université de Fianarantsoa.

Conduite autonome

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Le robot « deux en un» est le plus spectaculaire : il peut changer en mode serpent et en mode araignée. Le véhicule robotisé, lui, illustre la conduite autonome sur une ligne. D'autres prototypes répondent à des besoins du quotidien, comme le système d'arrosage automatique de plantes et la montre intelligente pour le suivi des indicateurs physiologiques.

Beaucoup de ces réalisations reposent sur le microcontrôleur ESP32. Ce composant pilote des éléments électroniques, traite les données des capteurs et échange des informations via Wi-Fi et Bluetooth. Il permet par exemple de commander un robot depuis un smartphone grâce à une interface web, sans installer d'application spécifique.

Le 23 octobre, un séminaire et des ateliers pratiques ont été consacrés à la programmation, à l'électronique, aux capteurs et à la création de systèmes robotiques. Le directeur de la Maison russe, Ilia Kontanistov, a souligné l'importance de soutenir les initiatives locales et de développer l'intérêt des jeunes pour l'ingénierie, l'informatique et l'innovation.

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