Madagascar: Octobre rose - Le coût de la radiothérapie baisse à Ilafy

La Polyclinique d'Ilafy ramène de 300 000 à 150 000 ariary le prix d'une séance de radiothérapie. Annoncée le 26 octobre, cette mesure accompagne la reprise du service d'oncoradiothérapie après dix-huit mois d'interruption. Le scanner tumoral, habituellement facturé à 300 000 ariary, ainsi que la mammographie et le dépistage du cancer du col de l'utérus sont proposés gratuitement jusqu'au 15 novembre.

Les soins contre le cancer représentent une charge financière importante pour les malades et leurs familles. Selon le type de cancer et son évolution, le parcours de soins peut associer chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Le nombre de séances varie d'un patient à l'autre. Au coût des traitements s'ajoute celui des examens indispensables au diagnostic et au suivi de la maladie.

Des tarifs sociaux à l'étude

Au-delà des mesures annoncées dans le cadre d'Octobre rose, l'établissement étudie la mise en place de tarifs sociaux. « Le coût des soins constitue l'un des principaux obstacles à la prise en charge des patients. Des études sont en cours pour la mise en place d'un tarif social », indique Nelly Raharin'ny Soa, administrateur provisoire de la Polyclinique d'Ilafy.

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L'établissement recherche également des partenaires pour faciliter l'accès aux traitements. Malgré la baisse du prix de la radiothérapie, le coût total des soins peut rester difficile à supporter pour les patients qui ont besoin de plusieurs séances.

Le lancement de la campagne, le 26 octobre, a également été l'occasion de rappeler l'importance du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. Les associations présentes ont insisté sur la nécessité d'un soutien moral et psychologique aux malades et à leurs proches. La difficulté à parler du cancer et la tendance à le dissimuler peuvent en effet accentuer l'isolement des patients.

La reprise de la radiothérapie élargit l'offre de soins de la Polyclinique d'Ilafy, tandis que la gratuité de certains examens vise à encourager le dépistage. L'accès durable aux soins reste toutefois un enjeu, en particulier pour les patients dont la prise en charge exige plusieurs traitements et un suivi prolongé.