Madagascar: Recherche marine - Un bateau s'occupe des récifs

L'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de l'université de Toliara renforce ses équipements avec l'acquisition d'une nouvelle embarcation. Une vedette rapide, conçue selon les normes et les besoins de recherche de l'institut, a été commandée. Fabriquée à Nosy Be, elle a été acheminée par camion jusqu'à Toliara, au terme d'un trajet d'une semaine. Sa première mise à l'eau a eu lieu dimanche dernier au port de Toliara.

Baptisée « Harasoa », la nouvelle vedette vient étoffer la flotte de l'établissement, qui dispose déjà de deux petits bateaux monomoteurs. Son nom fait référence au récif, puisque « Hara » signifie « récif » en français.

« L'embarcation vient renforcer les moyens de l'IHSM et sera utilisée à des fins de recherche et de formation pratique sur les récifs en particulier. Elle a été financée par la plateforme d'accélération de la recherche et du développement sur le corail et par l'association des sciences marines de l'océan Indien occidental (Wiomsa) », explique Gildas Todinanahary, directeur de l'IHSM.

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Le directeur de l'IHSM rappelle également l'importance des récifs coralliens, ces structures géologiques formées par l'accumulation de coraux et qui constituent des habitats essentiels à la vie marine. « Les récifs coralliens abritent 25 à 30 % de la vie marine. Ils servent de nourrissage, de refuge et de reproduction pour des milliers d'espèces de poissons. 80 % de nos pêcheurs pêchent sur les récifs. Et de plus, la superficie marine de Madagascar est deux fois plus grande que sa superficie terrestre. La mer est ainsi une importante ressource et n'est pas seulement une destination de vacances ! » , ajoute Gildas Todinanahary.

L'arrivée de cette nouvelle embarcation accompagne une initiative de conservation marine qui s'étendra sur 3 ans et portera sur la restauration à grande échelle des récifs coralliens. Les formations et les recherches pratiques seront notamment consacrées à l'amélioration de la survie des larves de corail. Elles comprendront la collecte des pontes naturelles des coraux lors des épisodes de pleine lune, l'élevage de millions de jeunes coraux dans des bassins installés sur les récifs, ainsi que leur implantation par fixation des larves sur les récifs.