Madagascar: Octobre rose - Le Bianco s'allie aux sages-femmes contre la corruption

27 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La célébration de l'Octobre rose, dédiée à la journée internationale de la lutte contre le cancer, est placée sous le signe de la lutte contre la corruption et de la réduction de la mortalité infantile et maternelle à l'accouchement. À cet effet, deux activités ont été organisées la semaine dernière pour toutes les sages-femmes de la région Boeny, à la maison de la culture Akory Aly à Mangarivotra. Ce, sous la houlette de l'Ordre des sages-femmes de Boeny et du Bianco de Mahajanga.

La formation était axée sur le renforcement des compétences en obstétrique. La prévention des hémorragies du post-partum (ou pertes de sang excessives lors de l'accouchement), souvent mortelles, a été évoquée durant cette présentation animée par le professeur Zoly Rakotomalala du complexe mère-enfant du CHU Androva.

« Le ministère de la Santé publique s'engage à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile lors de l'accouchement. L'objectif de la formation vise à améliorer la qualité de service pour réduire la mortalité maternelle et infantile durant l'accouchement », a expliqué le professeur.

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La direction territoriale du Bianco à Mahajanga a ensuite procédé à une séance de renforcement des capacités en lutte contre la corruption au profit des sages-femmes, durant la journée scientifique. Ce, à la demande de l'Ordre des sages-femmes de Boeny, dirigé par Suzanna Venance Razafindranasy.

« Cette séance avait pour objectif de renforcer les connaissances et les pratiques professionnelles en matière d'intégrité, d'éthique, de déontologie et de prévention de la corruption. La qualité des soins repose aussi sur l'intégrité de ceux qui les prodiguent. Lutter contre la corruption dans le secteur de la santé, c'est protéger les patientes, préserver la confiance du public et contribuer à la dignité des mères et des nouveau-nés. Le Bianco de Mahajanga réaffirme ainsi son engagement à accompagner les professionnels de santé dans la promotion d'une culture d'intégrité et de responsabilité », a déclaré la directrice du Bianco, Sitraka Maria Patrick Razanabahoaka.

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