Madagascar: Infrastructure - La digue d'Ankiembe délaissé

L'ambassadeur de l'Union européenne, Roland Kobia, a exprimé sa déception face à l'état actuel de la digue d'Ankiembe, à Toliara, financée en partie par l'Union européenne, à travers la Banque européenne d'investissement (BEI). Il a pu constater sur place la dégradation de cette infrastructure inaugurée à la mi-2025.

« Arrivé dans la belle ville méridionale de Toliara. Un gros travail d'infrastructure de la digue d'Ankiembe, financé par l'Union européenne et la BEI, inauguré à la mi-2025, qui désengorge la ville des poids lourds et protège les populations contre les inondations. Dommage que la visibilité et la redevabilité pour les dons des contribuables soient déjà en si mauvais état, ou absentes », écrit-il sur sa page Facebook. À l'appui de sa publication, il a partagé une photo montrant l'emplacement de la plaque commémorative de l'inauguration, désormais disparue et retirée de son support en béton.

Ce sont surtout les fers des rambardes qui sont volés. Les éclairages publics solaires ne fonctionnent plus sur une importante partie du boulevard. Des dalots en béton ont également été enlevés, de même qu'un volume important de pierres et de blocages de talus.

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Par ailleurs, la commune urbaine de Toliara a refusé l'exploitation commerciale des espaces situés sur le boulevard. Les structures en bois de commerces non autorisés, abandonnées par leurs propriétaires, sont toujours visibles sur les lieux. Toutefois, des débits de boissons installés du côté des habitations continuent d'occuper des espaces en face de leurs établissements.