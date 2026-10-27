Madagascar: Rugby à XV - Une finale interrompue dans la confusion

Des altercations entre joueurs, suivis d'un envahissement du terrain, ont entraîné l'arrêt définitif du match à la 76e minute. La cérémonie de remise du trophée a été suspendue dans l'attente de la décision de la fédération.

La finale de la Coupe de Madagascar n'a pas pu se tenir jusqu'à la fin au stade Makis d'Andohatapenaka, en raison d'une bagarre suivie d'un envahissement du terrain. À l'affiche, le Cosfa et l'Uscar se sont affrontés pour s'adjuger la Coupe de Madagascar. La rencontre avait pourtant débuté dans de bonnes conditions entre les deux équipes. Mais au final, aucun vainqueur officiel n'a été désigné.

Dès le coup d'envoi, les militaires ont rapidement affiché leurs ambitions. À la 8e minute, Yvon a percé la défense adverse pour inscrire le premier essai (7-0), avant qu'une pénalité ne porte l'écart à 10-0, deux minutes plus tard. L'Uscar a répliqué sur pénalité (3-10), mais le Cosfa a poursuivi son offensive avec deux essais supplémentaires, creusant l'écart à 24-3.

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Les joueurs de l'Uscar ont toutefois refusé de baisser les bras. Un premier essai à la 23e minute (8-24), puis un carton jaune infligé au numéro 14 du Cosfa à la 31e ont relancé les joueurs de la Commune urbaine. Profitant de leur supériorité numérique, ils ont inscrit deux essais aux 33e et 38e minutes, revenant à 18-24 à la pause.

Affrontements musclés

Au retour des vestiaires, l'Uscar a continué sa remontée et n'accusait plus que trois points de retard (21-24) après 43 minutes de jeu. Mais l'expulsion de Bosco, côté Uscar, à la 48e minute a compliqué la tâche des joueurs de Berthin Rafalimanana. Après un accrochage entre les deux équipes, qui a entraîné une interruption temporaire de deux minutes, le Cosfa a repris le contrôle de la rencontre.

Une pénalité à la 50e minute (27-21), un nouvel essai à la 57e (34-21), puis une autre pénalité à la 61e (37-21) ont conforté l'avance des militaires. À la 73e minute, un nouvel essai a permis aux militaires de porter le score à 42-21, confirmant leur ambition de réaliser le doublé championnat-Coupe.

Alors que le Cosfa semblait se diriger vers la victoire, la rencontre a basculé dans la confusion à la 76e minute. Des altercations entre des joueurs des deux équipes, suivis de l'envahissement du terrain par des spectateurs, ont contraint l'arbitre à interrompre le match. Le coup de sifflet final n'ayant pas retenti, aucune remise officielle du trophée n'a eu lieu.

Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, a indiqué que la fédération allait se réunir pour statuer sur les suites à donner à cet incident. « Il n'y aura pas de distribution de la coupe car l'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflet final », a-t-il précisé.

Du côté de l'Uscar, Berthin Rafalimanana, coach du club, a reconnu la supériorité des militaires. « Le résultat parle de lui-même. Le Cosfa mène très largement et les militaires méritent la victoire. Je ne pose aucun problème sur leur victoire. Des accrochages sur le terrain existent même sur la scène internationale », a-t-il déclaré, estimant que le carton rouge avait handicapé son équipe.

Pour Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur du Cosfa, le résultat ne souffre aucune contestation. « Nous sommes supérieurs sur tous les plans. Nous sommes très contents de réaliser un doublé, championnat et Coupe de Madagascar », a-t-il affirmé. Si le score est sans appel, le sort officiel de cette finale reste néanmoins suspendu à la décision de la fédération.