Madagascar: Santé - La maladie bouleverse le parcours professionnel des patients

En ce mois d'Octobre rose, le dépistage et les traitements du cancer occupent une place centrale dans les campagnes de sensibilisation. Le soutien psychologique et moral dont les patientes ont besoin reste pourtant moins souvent évoqué. À Madagascar, les difficultés ne se limitent pas à l'accès aux soins : la maladie bouleverse aussi la vie professionnelle, les revenus et l'équilibre familial.

À l'étranger, certains dispositifs proposent un accompagnement complémentaire, notamment psychologique et nutritionnel, ainsi que des solutions pour mieux vivre les effets physiques des traitements. Les perruques et les produits de soin adaptés à la peau contribuent également au bien-être des patientes. À Madagascar, certaines femmes peinent à accéder à ces produits, alors que les allergies et les irritations peuvent compliquer leur quotidien.

Hery Ando Rasamoely en témoigne. Depuis juin 2025, elle a dû cesser de travailler en raison de sa maladie et dépend désormais entièrement de son mari sur le plan financier. Si elle ne suit plus de traitement lourd, elle doit encore prendre des médicaments par voie orale pendant sept ans et effectuer des contrôles tous les six mois. « Mon mari a fait beaucoup d'efforts pour m'aider à suivre les traitements, qui ont été longs et difficiles », confie-t-elle.

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L'arrêt de son activité professionnelle reste une épreuve. « Quand j'étais en bonne santé, mon entreprise appréciait mon travail. Depuis mes problèmes de santé, je me sens moins utile. Cela me peine », regrette-t-elle.

Aujourd'hui, elle s'investit dans l'association Espoir Rose Madagascar pour contribuer à l'accompagnement des femmes touchées par le cancer. Au-delà des soins, les patientes doivent aussi faire face aux conséquences financières et psychologiques de la maladie. Une réalité qui mérite davantage d'attention durant Octobre rose.