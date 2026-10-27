Madagascar: Rugby à XV féminin - Manjakaray détrône Besarety

FT Manjakaray a fait tomber le géant. Au terme d'une finale disputée jusqu'aux dernières minutes, les rugbywomen de FT Manjakaray ont renversé SC Besarety (21-17), dimanche au stade Makis Andohatapenaka, mettant ainsi un terme à la domination des multiples championnes de Madagascar en première division féminine.

Les joueuses de Manjakaray ont décroché le titre national au terme d'un duel riche en rebondissements. Cette victoire marque un tournant dans le rugby féminin malgache, SC Besarety ayant longtemps régné sur la discipline au niveau national.

Le coup d'envoi, donné à 13 h 11 par SC Besarety, a lancé une rencontre au cours de laquelle les joueuses de SCB ont rapidement pris l'initiative. En mettant à rude épreuve la défense de Manjakaray, elles ont concrétisé leur domination dès la 6e minute grâce à un essai de Tina Jinah, ouvrant le score à 5-0.

FT Manjakaray a réagi quatorze minutes après le début du match en inscrivant son premier essai. Les rugbywomen de FTM ont ainsi brièvement pris l'avantage, 7-5, avant que les deux équipes ne poursuivent leur bras de fer sur un rythme soutenu.

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Malgré l'exclusion temporaire de sa numéro 6, sanctionnée d'un carton jaune à la 24e minute, FTM a résisté aux assauts de son adversaire. SC Besarety a toutefois repris les commandes à la 33e minute en inscrivant son deuxième essai. À la pause, SCB menait 12-7.

Au retour des vestiaires, FT Manjakaray a affiché un tout autre visage. Ses joueuses ont progressivement pris l'ascendant, notamment lors des mêlées, et se sont installées dans le camp adverse. Leurs efforts ont été récompensés par un essai transformé, leur permettant de reprendre la tête, 14-12.

SC Besarety n'a cependant pas tardé à réagir. À la 55e minute, un nouvel essai a permis aux championnes en titre de repasser devant, 17-14. Mais trois minutes plus tard, Manjakaray a repris les commandes grâce à un essai de pénalité, portant le score à 21-17. Malgré les dernières offensives de SCB, les joueuses de FTM ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Elles ont ainsi décroché le titre national au terme d'une finale disputée.

« Nous sommes très contents d'avoir réussi à faire tomber SC Besarety, qui a dominé le rugby féminin pendant presque une décennie. C'est une victoire méritée et nous allons faire la fête », s'est réjoui Mamy Andriamaro, coach de FT Manjakaray.