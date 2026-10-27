Madagascar: Humour - Honorat sur le chemin du retour à la maison

Évacué d'urgence vers l'Inde en avril, l'humoriste Honorat poursuit sa convalescence après une intervention chirurgicale au coeur. Selon son fils, il devrait rentrer à Madagascar cette semaine.

Le retour de Honorat à Madagascar se précise. Après plusieurs mois de soins en Inde, où il a subi une opération du coeur, l'humoriste est désormais dans un état stable, selon son fils. Il poursuit toutefois son traitement et ses séances de rééducation.

« L'opération est terminée. Il est actuellement en pleine convalescence et suit les traitements nécessaires avec les médicaments prescrits. On peut dire que son état est stable, mais il poursuit encore sa rééducation. Il devrait rentrer au pays cette semaine », a indiqué son fils.

Une évacuation sanitaire en urgence

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Cette amélioration marque une étape dans son rétablissement, après plusieurs mois d'inquiétude pour ses proches. Son retour au pays ne signifie cependant pas la fin de sa prise en charge : les soins et la rééducation doivent se poursuivre.

En avril, l'état de santé de Honorat s'était fortement dégradé. Selon les informations rapportées à l'époque, la partie inférieure de son corps ne réagissait plus. Son état avait nécessité une évacuation sanitaire vers l'Inde afin qu'il puisse bénéficier de soins adaptés.

Son épouse l'avait accompagné, ainsi qu'un médecin chargé d'assurer son suivi médical durant le déplacement.

Aujourd'hui, sa famille prépare son retour à Madagascar. Si la convalescence se poursuit, la stabilisation de son état, rapportée par son fils, est une évolution encourageante.