Madagascar: Oktoberfes - La Star Tour connaît un franc succès à Toamasina

Après une année d'absence, le Star Tour a fait son retour à Toamasina les 24 et 25 octobre. Plus de 22 000 personnes se sont réunies sur l'esplanade Tamatavy 501 pour un week-end de concerts et d'animations, accompagné d'initiatives environnementales et solidaires.

La ville portuaire a retrouvé l'ambiance du Star Tour à l'occasion de cette édition 2026 placée sous le thème de l'Oktoberfest. Pendant deux jours, habitants et visiteurs ont profité d'une programmation musicale variée et de stands de boissons et de restauration.

Plusieurs artistes et DJ se sont succédé sur scène. Dalvis, Stéphanie, Tsota, Agrad et Anatal ont interprété leurs titres devant un public nombreux, avec le port de Toamasina en toile de fond. Barhone, TEG, Legar, DJ NaToo, DJ Three-T et DJ Landry ont également animé les festivités tout au long du week-end.

Les visiteurs ont pu découvrir les différentes gammes de boissons de Star et déguster des spécialités locales dans les stands installés sur le site. Ces espaces ont accueilli les festivaliers venus entre amis ou en famille.

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Des actions environnementales et solidaires

Star dresse un bilan positif de cette édition. « Grâce à l'organisation mise en place et à la coordination des équipes mobilisées, le Star Tour Tamatave 2026 s'est déroulé sans incident majeur», indique l'entreprise, qui souligne également l'affluence enregistrée durant les deux journées.

En parallèle des festivités, Kopakelatra a mené des actions de collecte et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Une tournée dans les quartiers a permis de récupérer plus de 10 000 bouteilles en plastique usagées et de sensibiliser les habitants à la propreté et aux gestes permettant de préserver leur cadre de vie. Des bacs de collecte ont également été installés sur l'esplanade Tamatavy 501 pour encourager les participants à y déposer leurs déchets.

Cette édition a aussi été marquée par des actions de solidarité. Trois orphelinats de Toamasina ont reçu des dons d'eau minérale et de riz, prolongeant les initiatives du Star Tour au-delà du site des festivités.