Madagascar: Commerce extérieur- Recul des flux commerciaux avec la France

Les échanges commerciaux entre la France et Madagascar ont chuté. Selon un rapport de la Direction générale du Trésor français publié fin septembre, les échanges de biens entre les deux pays ont baissé de 11,1 % en 2025, pour s'établir à 874 millions d'euros. En 2024, les deux pays avaient encore vanté des échanges proches du milliard d'euros. Ces performances sont attestées par les données agrégées de l'International Trade Centre. La France a exporté plus de 350 millions d'euros vers Madagascar en 2025, soit un net recul par rapport aux 407 millions d'euros exportés par l'Hexagone en 2024.

La Direction générale du Trésor explique ce recul par la diminution des ventes françaises de produits textiles et de machines agricoles industrielles. Elle évoque aussi un déséquilibre commercial défavorable à l'Hexagone : la France a augmenté ses importations de produits agroalimentaires, comme les crevettes, mais aussi de produits agricoles, comme la vanille. « La France enregistre le déficit commercial structurel le plus important de la région avec Madagascar.

Ce déficit s'élevait à -173 millions d'euros en 2025, en hausse de +1,7 % par rapport à 2024 », estime la Direction générale du Trésor. Selon elle, les dynamiques commerciales actuelles résultent de plusieurs facteurs conjoncturels, et surtout ponctuels.

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Du côté du secteur privé, les négociations se poursuivent entre les patronats des deux pays. Une délégation du patronat français (Medef) est attendue à Antananarivo du 18 au 20 novembre. L'agenda sera chargé pour la quinzaine de chefs d'entreprise du Medef International, puisque les discussions porteront sur le suivi et l'accélération des 29 projets prioritaires définis avec le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), à Paris, en début d'année.

Ces projets concernent divers secteurs où se concentre le portefeuille d'investissements français, notamment l'énergie, les infrastructures durables, la logistique, le numérique, le tourisme et la formation. Ce portefeuille représente entre 1,21 et 2,29 milliards d'euros. La signature de deux à trois accords concrets est envisagée durant le séjour, selon des sources avisées.

Malgré ces dynamiques à la baisse, la présence économique française reste structurante. Elle compte 55 filiales d'entreprises françaises, pour un chiffre d'affaires cumulé de près d'un milliard d'euros et plus de 17 000 emplois. Parmi les principaux acteurs figurent Rubis (Galana), TotalEnergies, Orange et BRED Madagasikara, qui a finalisé l'acquisition de la filiale malgache de la Société Générale en 2024.