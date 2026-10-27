Togo: Trop grosses, trop minces - Les femmes face au regard des autres

Le poids des femmes ne se mesure pas seulement sur une balance. Il s'invite aussi dans les conversations familiales, les plaisanteries entre amis et les commentaires sur les réseaux sociaux, constate le journal L'Union.

Trop grosses, trop minces, pas assez en formes : nombreuses sont les femmes qui disent subir des remarques répétées sur leur apparence. Des propos souvent présentés comme anodins ou bienveillants, mais qui finissent par blesser.

Certaines en souffrent en silence, au point de perdre confiance en elles. Elles réclament aujourd'hui davantage de respect et le droit de disposer librement de leur corps, sans avoir à se justifier.