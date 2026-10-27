Togo: Acupuncture et médecine moderne - Les médecins chinois au service des habitants

Plus de 600 habitants de Klobatèmé, dans la commune Golfe 1 (Lomé), majoritairement des femmes, ont bénéficié de consultations gratuites lors d'une nouvelle opération foraine de la 29e mission médicale chinoise au Togo.

Les médecins ont proposé des consultations dans plusieurs spécialités : médecine interne, gynécologie, orthopédie, chirurgie, mais aussi acupuncture et médecine traditionnelle chinoise. Des tests de glycémie ont également été réalisés sur place, selon le bilan présenté lundi par les autorités municipales.

Ces campagnes se multiplient à travers le pays. L'an dernier, une opération similaire avait permis de soigner quelque 3 000 patients à Kpomé-Akadjamé, dans la préfecture du Zio.

Un instrument de la diplomatie chinoise

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de leur intérêt sanitaire, ces missions s'inscrivent dans une stratégie plus large. Depuis les années 1960, la Chine envoie des équipes médicales sur le continent africain, une pratique devenue l'un des piliers de sa coopération avec l'Afrique. Au Togo, ces missions se succèdent depuis des décennies, comme en témoigne le rang de l'actuelle équipe.

Pour de nombreux analystes, cette « diplomatie de la santé » est un outil de soft power : en offrant des soins gratuits au plus près des populations, Pékin renforce son image et son influence, en parallèle de ses investissements dans les infrastructures et de ses échanges commerciaux avec le continent.

Une influence que la Chine assume, en présentant ces actions comme l'expression d'une coopération Sud-Sud fondée sur la solidarité. Pour les bénéficiaires, l'enjeu est plus concret : accéder gratuitement à des soins souvent difficiles à obtenir.