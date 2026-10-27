Madagascar: Développement - Les investisseurs ciblent les ressources minières

Les ressources minières et les possibilités de transformation industrielle sont au coeur de l'appel lancé aux investisseurs étrangers par le Premier ministre, Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison.

Au Forum mondial de l'investissement 2026, organisé par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) du 25 au 27 octobre à Doha, au Qatar, le chef du gouvernement a invité les partenaires internationaux à investir à Madagascar. L'objectif affiché est de valoriser les richesses nationales, de créer des emplois et de renforcer l'économie locale.

« Faisons-nous confiance mutuellement. Choisissez Madagascar », a déclaré Mamitiana Jeannot Ruffin Rajaonarison lors de son intervention au forum. Cet appel traduit la volonté du gouvernement d'attirer des capitaux étrangers et de construire des partenariats durables. Pour la population, l'enjeu est de voir ces investissements se traduire par des activités génératrices de revenus et d'emplois.

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Le gouvernement souhaite dépasser le modèle fondé sur l'extraction et l'exportation de matières premières. La transformation des minerais sur place pourrait permettre de créer davantage de valeur ajoutée dans l'économie nationale. La création d'entreprises de raffinage et de transformation figure ainsi parmi les pistes abordées avec les responsables de la Cnuced.

Cette orientation pourrait favoriser l'émergence d'activités industrielles, stimuler la demande de main-d'oeuvre et ouvrir des débouchés aux entreprises locales. Les retombées dépendront toutefois de la concrétisation des projets, des compétences disponibles et de la capacité à intégrer les travailleurs et les fournisseurs nationaux dans les chaînes de production.

Débouchés

La transformation locale représente également un enjeu pour les jeunes en quête d'emploi. Le développement de nouvelles unités industrielles pourrait créer des postes techniques et spécialisés, à condition que des formations adaptées accompagnent les investissements. Les petites et moyennes entreprises pourraient aussi trouver des débouchés dans le transport, la maintenance et les services aux industries.

En marge du forum, le Premier ministre a rencontré des investisseurs indonésiens afin d'explorer des possibilités de coopération économique et d'accès aux marchés internationaux. Les échanges avec la Cnuced ont également porté sur la lutte contre l'exploitation et l'exportation illicites des ressources minières, ainsi que sur la transparence de leur gestion.

Pour attirer durablement les investisseurs, le gouvernement met en avant les réformes destinées à améliorer le climat des affaires, à lutter contre la corruption et à renforcer la stabilité. Leur mise en oeuvre sera déterminante pour sécuriser les investissements et améliorer la gestion des richesses naturelles.

La question centrale reste celle du partage des bénéfices. Les investissements miniers ne pourront contribuer durablement à l'amélioration du niveau de vie que si leurs retombées profitent aussi aux travailleurs, aux entreprises locales et aux collectivités. La transformation des minerais sur place constitue un levier potentiel, dont les effets dépendront des conditions de réalisation des projets.