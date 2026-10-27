Madagascar: Run - Nouroudine au volant de la Polo de Don Octane

27 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Confirmé. Le champion de Madagascar en titre des runs, Nouroudine Mamodaly, sera au volant de la Volkswagen Polo S3000 R30, dotée de quatre roues motrices et développant 1 300 CV, préparée par Doc Octane, dimanche.

Son nom figure en tête de la pré-liste des engagés publiée par le club organisateur, RunMada, dimanche, en vue de la quatrième manche du championnat de Madagascar, baptisée « Record Breakers », ce dimanche 1er novembre à la base 213 à Arivonimamo.

Au classement provisoire après la troisième manche, Tahiana « Jaytaxx » Rasolojaona, sur une BMW E30, occupe la première place, crédité de 67 points après sa victoire à la première manche et ses deuxièmes places lors des deux dernières manches. Nouroudine Mamodaly se trouve en seconde position après ses victoires lors des deux dernières courses

(50 points). Il avait abandonné à la manche inaugurale. Toala Rakotoarimanga occupe la troisième place (41 points) devant Harintsoa Ranaivomampianina (34 points), Mano Ramaheriniarivo (30 points) et Jean de Dieu Rafanomezantsoa (26 points). Le duel entre les deux leaders du championnat est très attendu ce dimanche.

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