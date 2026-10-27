Madagascar: Prix Marcel Duchamp - Joël Andrianomearisoa rayonne sans trophée

Si le Prix Marcel Duchamp 2026 lui a échappé, l'artiste malgache Joël Andrianomearisoa confirme sa présence sur la scène internationale.

L'art contemporain malgache était représenté parmi les finalistes du Prix Marcel Duchamp 2026 par Joël Andrianomearisoa. Aux côtés des trois autres finalistes, il a présenté Abécédaire de nos états affectifs au Musée d'Art moderne de Paris. Le prix a été attribué, le 22 octobre, au duo franco-luxembourgeois Brognon Rollin, formé de David Brognon et de Stéphanie Rollin.

Pour cette édition, Joël Andrianomearisoa a proposé une installation associant sculptures, créations sonores et broderies monumentales. Présentées sous le commissariat d'Odile Burluraux et de Nicolas Liucci-Goutnikov, ses oeuvres explorent les émotions et les expériences humaines. L'artiste décrit sa démarche comme une volonté de « réapprendre à lire, à écrire, à vivre et à mourir ».

Sa sélection parmi les quatre finalistes témoigne de la reconnaissance internationale de son travail. Par sa présence dans cette exposition, il contribue également à la visibilité de la création malgache et africaine sur la scène de l'art contemporain.

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Une distinction majeure

Créé en 2000 par l'Association pour la diffusion internationale de l'art français (ADIAF), en partenariat avec le Centre Pompidou, le Prix Marcel Duchamp compte parmi les distinctions majeures de l'art contemporain. Il est doté de 90 000 euros, dont 35 000 euros destinés au lauréat. L'exposition des finalistes, accessible gratuitement au Musée d'Art moderne de Paris, se poursuit jusqu'au 7 février 2027.