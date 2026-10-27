Ile Maurice: Un téléphone disparu depuis six ans refait surface

27 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Après une séance parlementaire agitée la semaine dernière, l'atmosphère était plus calme, ce mardi 27 octobre, à l'Assemblée nationale, lors de la Private Notice Question (PNQ) et de la Prime Minister's Question Time (PMQT). Toutefois, plusieurs révélations ont marqué les échanges concernant l'enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen, en octobre 2020.

Répondant à la PNQ du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a révélé que le deuxième téléphone portable de la victime avait été retrouvé six ans après sa disparition. Le premier appareil, découvert sous le corps calciné, avait été jugé inexploitable par la police. Pourtant, les experts britanniques ont réussi à en récupérer des données. Le deuxième téléphone fait actuellement l'objet d'analyses.

Malgré ces découvertes, aucune arrestation n'a été effectuée. Les experts britanniques ont confirmé la thèse de l'homicide et relevé de graves lacunes dans l'enquête initiale. Il a également affirmé que des images des caméras Safe City avaient été détruites et évoqué un effacement massif de données. Les experts britanniques tentent actuellement d'en récupérer une partie.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.