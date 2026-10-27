Ile Maurice: Un téléphone disparu depuis six ans refait surface

Après une séance parlementaire agitée la semaine dernière, l'atmosphère était plus calme, ce mardi 27 octobre, à l'Assemblée nationale, lors de la Private Notice Question (PNQ) et de la Prime Minister's Question Time (PMQT). Toutefois, plusieurs révélations ont marqué les échanges concernant l'enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen, en octobre 2020.

Répondant à la PNQ du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a révélé que le deuxième téléphone portable de la victime avait été retrouvé six ans après sa disparition. Le premier appareil, découvert sous le corps calciné, avait été jugé inexploitable par la police. Pourtant, les experts britanniques ont réussi à en récupérer des données. Le deuxième téléphone fait actuellement l'objet d'analyses.

Malgré ces découvertes, aucune arrestation n'a été effectuée. Les experts britanniques ont confirmé la thèse de l'homicide et relevé de graves lacunes dans l'enquête initiale. Il a également affirmé que des images des caméras Safe City avaient été détruites et évoqué un effacement massif de données. Les experts britanniques tentent actuellement d'en récupérer une partie.