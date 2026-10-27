Ile Maurice: Les tarifs repartent à la hausse

Les importateurs mauriciens devront faire face à de nouvelles hausses des tarifs du fret maritime en provenance d'Asie. Trois compagnies, la Compagnie Maritime d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime (CMA CGM), Maersk et Mediterranean Shipping Company (MSC), ont annoncé des augmentations en octobre. Les montants varient selon le transporteur et le type de conteneur.

Chez CMA CGM, la surcharge de haute saison (Peak Season Surcharge) passera de 400 à 1 235 dollars américains par conteneur de 20 pieds à compter du 28 octobre. Cette hausse de 835 dollars concerne toutes les marchandises expédiées depuis l'Asie vers Maurice.

Maersk applique, depuis le 15 octobre, une surcharge de 250 dollars par conteneur de 20 pieds et de 500 dollars par conteneur de 40 pieds. Celle-ci concerne les marchandises sèches expédiées depuis plusieurs pays d'Asie vers Maurice et l'Afrique du Sud.

1 100 dollars de plus par conteneur

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De son côté, MSC a intégré la hausse directement dans ses tarifs de fret, sans afficher de surcharge de haute saison distincte. Les nouveaux tarifs annoncés pour Maurice atteignent 5 850 dollars par conteneur de 20 pieds et 6 750 dollars par conteneur de 40 pieds. Pour chacun des deux formats, l'augmentation est de 1 100 dollars par rapport aux tarifs précédemment publiés.

CMA CGM a également instauré une surcharge de 1 000 dollars par conteneur de 20 pieds pour les expéditions depuis le sud de la Chine et Hong Kong vers Mombasa, au Kenya. Entrée en vigueur le 25 octobre, elle s'applique à toutes les marchandises et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

À ces montants peuvent s'ajouter d'autres frais, notamment les surcharges liées au combustible, les frais de manutention dans les terminaux de départ et d'arrivée, ainsi que les frais de sûreté et de sécurité. Des frais locaux supplémentaires peuvent également s'appliquer. Pour les expéditions au départ de la Chine, les surcharges sont soumises aux déclarations tarifaires requises auprès du Shanghai Shipping Exchange et peuvent être intégrées au tarif du fret maritime.