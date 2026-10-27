Ile Maurice: 18 réponses parlementaires toujours attendues

27 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

La Speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a rappelé les ministres à leurs obligations lors de la séance de ce mardi 27 octobre. Depuis le début de la nouvelle session parlementaire, 113 réponses écrites étaient attendues. Si 95 ont été reçues, 18 restent toujours en suspens.

La Speaker a précisé que l'Office des clercs a écrit aux ministres concernés pour réclamer les réponses manquantes. Soulignant que les questions parlementaires sont au coeur de la démocratie, elle a rappelé que les Standing Orders 21 et 22 encadrent cet exercice et prévoient des réponses écrites aux questions non abordées faute de temps.

Elle a également insisté sur la nécessité de déposer les documents promis dans un délai raisonnable. Ces retards empêchent notamment la finalisation des comptes rendus officiels du Hansard. Un système automatisé de suivi, reposant sur l'intelligence artificielle, est actuellement en préparation pour améliorer la situation.

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