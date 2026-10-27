Ile Maurice: La priorité aux mauriciens, réclament les syndicats

27 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Une soixantaine d'infirmiers spécialisés indiens devraient rejoindre les hôpitaux publics d'ici un mois pour pallier la pénurie de Nursing Officers. Leur recrutement sous contrat auprès de Sri Kauvery Medical Care (India) Limited a été approuvé par le Conseil des ministres.

Selon le ministre de la Santé, Anil Bachoo, ils renforceront les services de cardiologie et d'oncologie et contribueront à augmenter les interventions chirurgicales.

Nasser Essa, président de la Nurses' Union, réclame toutefois la priorité aux Mauriciens. Il affirme que des candidats locaux ayant postulé à des postes annoncés par la Public Service Commission attendent toujours une réponse. Il dénonce également le manque de reconnaissance et de rémunération adaptée des infirmiers mauriciens déjà spécialisés.

Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress, déplore le manque de débouchés pour les jeunes et plaide pour des formations adaptées, une révision des critères de recrutement et une meilleure valorisation des compétences locales. Il évoque aussi les difficultés linguistiques et culturelles.

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