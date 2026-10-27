Madagascar: Musique - Rozi séduit plus de deux mille personnes avec ses chansons acoustiques

27 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Une voix, une guitare et des chansons en anglais: c'est avec de simples vidéos acoustiques que Steven a fait connaître son univers musical. Sans campagne de communication ni passage à la radio, il a dépassé ses attentes, lui qui espérait toucher une dizaine ou une vingtaine de personnes en dehors de son entourage. Repéré par Juliano du groupe rock et métal Holokaust, il reçoit désormais des demandes pour diffuser ses créations sur d'autres plateformes.

Sa passion pour la musique remonte à l'enfance. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, il chantait lors de soirées à la maison. Entre 13 et 15 ans, il se produisait dans un restaurant du centre-ville de Tuléar, reprenant notamment des chansons d'Elton John, Lionel Richie, Richard Marx, Westlife et des Backstreet Boys, ainsi que des morceaux de rock.

En grandissant, Steven a commencé à écrire ses propres chansons. Ses compositions mêlent des influences pop et country et explorent les émotions humaines. Sous le nom de Rozi, il a déjà publié trois créations acoustiques sur les réseaux sociaux et prépare sa première sortie officielle. Il hésite encore entre cinq titres, qui bénéficieront d'arrangements musicaux plus élaborés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prévues en 2027, ses prochaines chansons aborderont le désir, la peur, la tristesse, la joie, la folie, la vie et surtout l'amour. Après trois mois de présence sur les réseaux sociaux, il remercie les journalistes qui ont découvert son travail, ses quelque quatre cents abonnés et ses proches pour leur soutien.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.