Madagascar: Musique - Rozi séduit plus de deux mille personnes avec ses chansons acoustiques

Une voix, une guitare et des chansons en anglais: c'est avec de simples vidéos acoustiques que Steven a fait connaître son univers musical. Sans campagne de communication ni passage à la radio, il a dépassé ses attentes, lui qui espérait toucher une dizaine ou une vingtaine de personnes en dehors de son entourage. Repéré par Juliano du groupe rock et métal Holokaust, il reçoit désormais des demandes pour diffuser ses créations sur d'autres plateformes.

Sa passion pour la musique remonte à l'enfance. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, il chantait lors de soirées à la maison. Entre 13 et 15 ans, il se produisait dans un restaurant du centre-ville de Tuléar, reprenant notamment des chansons d'Elton John, Lionel Richie, Richard Marx, Westlife et des Backstreet Boys, ainsi que des morceaux de rock.

En grandissant, Steven a commencé à écrire ses propres chansons. Ses compositions mêlent des influences pop et country et explorent les émotions humaines. Sous le nom de Rozi, il a déjà publié trois créations acoustiques sur les réseaux sociaux et prépare sa première sortie officielle. Il hésite encore entre cinq titres, qui bénéficieront d'arrangements musicaux plus élaborés.

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Prévues en 2027, ses prochaines chansons aborderont le désir, la peur, la tristesse, la joie, la folie, la vie et surtout l'amour. Après trois mois de présence sur les réseaux sociaux, il remercie les journalistes qui ont découvert son travail, ses quelque quatre cents abonnés et ses proches pour leur soutien.