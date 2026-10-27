Madagascar: Disparition - Un sexagénaire introuvable après son départ pour Antsirabe

Parti assister aux funérailles d'un proche à Ambohimandroso, Antsirabe, Bruno Ralaisolo, habitant d'Ampasikely, dans le district d'Amparafaravola, a disparu depuis son départ la semaine dernière. Depuis, aucune nouvelle de lui n'a été enregistrée. Jusqu'à hier, ses proches n'avaient toujours pas réussi à le retrouver, malgré leurs tentatives pour le localiser. Inquiets, ils ont lancé des avis de recherche et alerté les Forces de l'ordre.

« Notre père est parti seul assister aux funérailles d'un proche parent à Ambohimandroso, Antsirabe. Il a pris le taxi-brousse au départ d'Amparafaravola, en direction d'Antsirabe, mercredi soir. Nous nous sommes contactés entre membres de la famille, car papa n'était toujours pas arrivé là-bas.

Pourtant, il n'est pas non plus revenu au village et nous ignorons où il est allé », a expliqué hier, par téléphone, la fille de l'homme disparu.

Âgé de 65 ans, Bruno Ralaisolo est sain d'esprit et physiquement robuste. Toutefois, il ne possède pas de téléphone, ce qui complique les recherches et empêche ses proches de le joindre directement.