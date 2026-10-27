Madagascar: Ankadimbahoaka- Six bandits présumés arrêtés

Six individus soupçonnés d'avoir terrorisé les habitants d'Avaratanàna et de Filatex, à Ankadimbahoaka, ont été arrêtés dans le cadre de différentes affaires à la fin de la semaine dernière.

Le 24 octobre 2026, vers 18 h 30, les deux premiers suspects ont été interpellés au rond-point de Filatex. Selon les informations recueillies, ils auraient agressé deux personnes à l'aide de longs couteaux avant de leur dérober deux téléphones portables, 30 000 ariary et des effets personnels.

Alertés, les policiers du commissariat central chargé de la lutte contre l'insécurité sont rapidement intervenus sur les lieux et ont procédé à l'arrestation des agresseurs présumés. Ces derniers ont ensuite été conduits à Tsaralalàna avec les victimes.

Affaires de vol

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La veille, le 23 octobre 2026, quatre autres individus avaient déjà été arrêtés dans les quartiers d'Avaratanàna, d'Ambodimita, d'Amparibe et d'Ankadivato. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans diverses affaires de vol.

Certains auraient dérobé des boissons et des ordinateurs, tandis que d'autres auraient arraché des téléphones portables à l'intérieur de transports en commun. Les derniers sont soupçonnés d'avoir commis des vols à la roulotte. Les six suspects font actuellement l'objet d'enquêtes approfondies au sein de la Police nationale.