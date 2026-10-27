Ile Maurice: Les coûts en hausse de 5,8 % sur un an

27 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Construire une maison coûte 5,8 % plus cher en septembre qu'un an plus tôt. Si la hausse annuelle des coûts de construction reste soutenue, leur progression mensuelle demeure limitée, avec une augmentation de 0,2 % en septembre, après 0,1 % en août et 0,8 % en juillet, selon les données publiées le 21 octobre par Statistics Mauritius.

L'évolution des derniers mois montre toutefois des variations selon les postes de dépenses. En juillet, les tarifs de transport avaient bondi de 19,8 %, tandis que les prix des matériaux avaient augmenté de 0,4 %. Cette hausse concernait notamment le tout-venant (+4,6 %) et les agrégats (+3,9 %). Les coûts du gros oeuvre avaient, eux, progressé de 1,2 %, sous l'effet des travaux de terrassement (+3 %), de coffrage et de maçonnerie de blocs (+1,7 % chacun).

En août, la progression mensuelle était retombée à 0,1 %. Les prix de la peinture avaient augmenté de 0,6 %, ceux des carrelages et du granit de 0,4 %, et ceux du mortier pré-mélangé de 0,3 %. À l'inverse, les charpentes en bois avaient enregistré une baisse de 0,8 %, tandis que les coûts du gros oeuvre étaient restés stables.

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En septembre, la hausse mensuelle s'est légèrement accélérée, à 0,2 %. Les tarifs de location du matériel de chantier ont progressé de 0,9 %. Du côté des matériaux, les produits d'étanchéité de toiture ont enregistré la plus forte hausse, à 4,3 %, suivis des carrelages et du granit (+2,1 %), des charpentes en bois (+1,7 %) et des installations électriques (+1,4 %). Les coûts du gros oeuvre ont également augmenté de 0,2 %, notamment en raison d'une hausse de 1,9 % des travaux de carrelage.

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