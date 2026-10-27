Ile Maurice: Le ministre félicite Caractère

27 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

En visitant les stands, Rajesh Bhagwan s'est arrêté chez celui de Caractère Ltée. Il a félicité l'imprimerie du groupe La Sentinelle, auquel appartient aussi l'express, et reconnu qu'il était mal informé de l'étendue de sa production. Areff Salauroo, Chief Executive Officer du groupe, fait le même constat auprès des acheteurs : beaucoup ignorent que ces emballages sont fabriqués localement.

Pour la restauration rapide, l'entreprise produit des gobelets et leurs couvercles, des pailles, des boîtes à burger et à frites, des saladiers et des seaux en carton. Ses sacs en papier servent pour la farine, les chips ou les plats chauds. Areff Salauroo montrait surtout un pot de yaourt, désormais possible en papier, dans les produits laitiers, où le plastique résiste le plus. Ces emballages sortent d'ateliers équipés de presses Heidelberg, de presses de flexographie et de machines de façonnage.

Caractère a obtenu la note AA+ à son dernier audit BRCGS, la norme internationale de sécurité des emballages alimentaires, et 97 points à celui du groupe YUM!, propriétaire de grandes chaînes de restauration rapide. Son papier vient de forêts gérées durablement, sous labels FSC et PEFC, et sa production s'exporte dans la région ainsi qu'au Royaume-Uni et en France.

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