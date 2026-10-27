Ile Maurice: Le Mauricien Martin Bacosse blessé au couteau en tentant d'empêcher un cambriolage

Installé en Australie depuis quatre ans, Martin Bacosse (photo), 24 ans, a vécu une soirée éprouvante dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre. Alors qu'il regagnait son domicile à Baulkham Hills, dans la banlieue de Sydney, il s'est retrouvé face à quatre individus masqués qui tentaient de s'introduire dans la propriété. En intervenant pour les en empêcher, le jeune Mauricien a été blessé par arme blanche au bras droit. Hospitalisé après l'agression, il a depuis regagné son domicile et poursuit sa convalescence. Selon les dernières informations disponibles, aucune arrestation n'a encore été effectuée.

Il était un peu plus de minuit lorsque Martin Bacosse est arrivé à proximité de son domicile, situé à Leone Avenue, dans le quartier de Baulkham Hills. Après avoir terminé son service dans un restaurant de Sydney vers 22 h 55, le cuisinier avait pris le train et était descendu à la station de Norwest, peu après minuit. Il avait ensuite poursuivi son trajet à pied, en écoutant de la musique.

Alors qu'il approchait de son logement, des mouvements inhabituels ont attiré son attention. Des ombres semblaient bouger sous la terrasse, dont les lumières étaient allumées. Il a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de son voisin, avant de comprendre que plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux. «Mo ti pe sey pa pans ki bann voler sa. Me mo'nn kone sa mem ki pe atann mwa», raconte-t-il, expliquant avoir soupçonné une tentative de cambriolage.

Selon son récit, quatre individus participaient à l'intrusion. Deux semblaient faire le guet, tandis que les deux autres se trouvaient près de son logement, dont l'un tentait de pénétrer à l'intérieur. Le jeune homme affirme avoir aperçu deux individus devant sa chambre, près d'une porte vitrée coulissante partiellement ouverte. Tous deux portaient des vêtements sombres et avaient le visage dissimulé.

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Ceinture noire de judo, Martin Bacosse a décidé d'intervenir pour empêcher les intrus de pénétrer dans son logement, mais aussi pour protéger ses voisins âgés, qui résident sur la même propriété. En s'approchant, il s'est précipité sur l'un des individus et l'a retenu par ses vêtements pour l'empêcher de prendre la fuite. Les autres ont commencé à s'éloigner, mais la situation a rapidement dégénéré.

Alors qu'il tentait de maîtriser l'homme qu'il avait retenu, le Mauricien l'a entendu appeler ses complices à l'aide. «Celui que j'avais attrapé demandait aux autres de ne pas l'abandonner. Il les suppliait de revenir», raconte-t-il. C'est alors qu'il a remarqué que l'individu était armé d'un petit couteau dont la lame mesurait environ huit centimètres.

Malgré cette découverte, il a tenté de garder le contrôle de la situation. Les trois autres hommes sont finalement revenus vers lui. Martin Bacosse affirme avoir aperçu l'un d'eux muni d'un couteau de cuisine de taille moyenne. Il a alors relâché le premier individu et s'est lancé à la poursuite de l'homme armé, dans l'espoir de le désarmer. La confrontation s'est poursuivie à proximité de la propriété, où il a tenté de maîtriser l'un des suspects avant d'être rejoint par deux autres.

«I've stabbed him, let's go!»

C'est au cours de cette altercation qu'il a reçu un coup de couteau au bras droit. Dans sa déposition, il explique qu'il était concentré sur l'homme qu'il tentait de maîtriser lorsqu'il a entendu l'un des individus crier : «I've stabbed him. I've stabbed him, let's go!» Il a alors compris qu'il venait d'être blessé au niveau du biceps droit.

Les quatre hommes ont pris la fuite, laissant le jeune Mauricien sur les lieux. Malgré sa blessure et le saignement, il a réussi à regagner la propriété pour chercher de l'aide. Il s'est d'abord dirigé vers la chambre d'un ami, puis a sollicité ses voisins. Une voisine âgée a immédiatement alerté les secours, tandis que son époux est venu lui porter assistance. Martin Bacosse a également contacté son meilleur ami, qui s'est rendu sur les lieux.

À l'arrivée des policiers, les premiers soins lui ont été prodigués. Un garrot a notamment été appliqué à son bras pour limiter le saignement, avant son transfert à l'hôpital par les ambulanciers. Un autre élément pourrait intéresser les enquêteurs : selon le jeune homme, l'un des suspects aurait perdu une chaussure en prenant la fuite. Cet objet, abandonné sur les lieux, pourrait constituer un indice utile aux investigations.

La police de Nouvelle-Galles du Sud a ouvert une enquête pour retrouver les quatre individus. Leurs vêtements sombres et les masques qui dissimulaient leurs visages pourraient compliquer leur identification.

Après avoir reçu des soins, Martin Bacosse a pu quitter l'hôpital. Il a livré aux enquêteurs une déposition détaillée sur ses déplacements et le déroulement de la confrontation. Il précise qu'il n'avait autorisé personne à pénétrer dans son logement et affirme être intervenu pour assurer sa propre sécurité ainsi que celle de ses voisins. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'identifier et de retrouver les suspects.