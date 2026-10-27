Ile Maurice: Un nouvel incinérateur pour améliorer les services de proximité

Un incinérateur a été inauguré à Plaine-des-Papayes le lundi 26 octobre. Cette infrastructure s'inscrit dans une dynamique de développement local marquée par la volonté d'améliorer les infrastructures de proximité et de renforcer la qualité des services offerts à la population.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah, celui de l'Enseignement supérieur Kaviraj Sukon, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le président du conseil de district de Pamplemousses, Vedanand Totoo, le député de la circonscription n° 7 (PitonRivière-du-Rempart), Sandeep Prayag, ainsi que des représentants des conseils de district et de village. Kaviraj Sukon a souligné l'importance de la collaboration entre les autorités nationales et les collectivités locales pour mener à bien les projets destinés aux habitants. Il a également insisté sur la nécessité de surveiller l'incinérateur afin d'en garantir le bon fonctionnement et d'éviter des dépenses supplémentaires liées à un manque d'entretien.

Ranjiv Woochit a, lui, mis l'accent sur la nécessité de renforcer la sensibilisation à l'environnement et d'adopter une approche structurée dans la réalisation des projets de développement. Il a souligné l'importance d'un suivi régulier des initiatives, d'une meilleure planification et d'une répartition équitable des ressources publiques. L'entretien des infrastructures existantes demeure également essentiel pour éviter des dépenses supplémentaires et garantir la pérennité des investissements.

Le ministre a rappelé que les projets doivent bénéficier à l'ensemble de la population, tout en insistant sur la transparence administrative, la bonne gestion des fonds publics et la responsabilité collective pour assurer un développement durable. Cette inauguration à Plaine-des-Papayes rappelle que la réalisation de cette infrastructure ne constitue qu'une première étape vers cet objectif.

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