Congo-Brazzaville: Transport fluvial - Sensibilisation des communautés riveraines sur l'axe Oubangui-Sangha

27 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le Groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables (GIE-SCEVN) vient de lancer la campagne sur l'axe Oubangui-Sangha. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la sous-composante 1.1, intitulée « Investissements d'amélioration des voies navigables du Congo-Oubangui » du Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac).

Financés par la Banque mondiale à travers le Pracac, les travaux d'envergure visent à améliorer la navigabilité et la sécurité sur le fleuve Congo ainsi que ses affluents Oubangui et Sangha. Actuellement sur l'Oubangui, une mission composée d'experts en sauvegarde environnementale et sociale, en communication et d'un officier baliseur du GIE-SCEVN est à pied d'oeuvre sur le terrain.

En effet, après Bétou, l'équipe a sillonné l'axe fluvial en animant des séances d'information et de communication auprès des communautés riveraines dans le département. Ces ateliers ont regroupé les responsables locaux, les groupements de pêcheurs, de transporteurs, les directeurs départementaux, les représentants des femmes et jeunes, les sages et notabilités, le secteur portuaire à Dongou, Impfondo et le district de Liranga, dans le département du Congo-Oubangui. Les groupes de relais communautaires ont été aussi formés afin d'assurer la continuité de la sensibilisation de la population.

Dans cette optique, des réunions d'information et de sensibilisation ont été organisées dans plusieurs villages riverains sur l'axe Oubangui, notamment Ibenga, Boyele, Talangai, Lanza, Mabelou, Mombendzele, Ngondola et bien d'autres. « Ces échanges ont porté sur la connaissance du Pracac et du GIE-SCEVN, sur les travaux d'entretien des voies navigables, sur l'importance du respect et de la préservation du dispositif de balisage (Bouées, balises, signaux de rives), de la sécurité de la navigation, des aspects de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale et le Mécanisme de gestion des plaintes du projet », ont précisé les organisateurs dans un communiqué de presse.

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Notons que prélude à cette campagne, l'équipe avait déjà animé à Pokola, dans la Sangha, une séance de formation spécifique à l'endroit de l'équipage du baliseur Oubangui sur le respect strict des normes environnementales et sociales de la Banque mondiale pendant les travaux de balisage.

Selon le calendrier de la mission, l'équipe des experts poursuivra des séances de sensibilisation et des réunions de proximité avec les communautés riveraines le long de la rivière Sangha, dans les prochains jours. Une démarche qui témoigne de la volonté du Pracac et de son bras technique GIE-SCEVN de placer les communautés riveraines au coeur d'une navigation plus sûre, durable et inclusive. Fort de son expertise historique dans l'entretien des voies navigables du bassin du Congo, le GIE-SCEVN s'affirme comme le pilier essentiel de la sécurité du transport fluvial sur le corridor Congo-Oubangui-Sangha.

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