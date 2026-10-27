Congo-Brazzaville: Royaume de Mbaya - Idriss Bintsene intronisé roi

Egalement connu sous l'identité de Joseph Idris, Idriss Bintsene a été intronisé roi du royaume de Mbaya, situé dans le district de Gamboma, département de la Nkéni-Alima, à l'issue d'une cérémonie traditionnelle organisée les 23 et 24 octobre à Kala-A-Nko. Il succède à son père, le roi Albert Dzon, dit Mbintsene, décédé le 25 septembre dernier.

La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence de dignitaires traditionnels, d'invités venus de différentes localités du pays ainsi que de la population environnante, mobilisée pour prendre part à cet événement marquant dans la vie du royaume.

Pour l'occasion, l'espace cérémoniel a été aménagé selon les usages de la royauté de Mbaya, avec une prédominance de la couleur rouge, symbole du royaume. Le nouveau souverain, lui-même vêtu de cette couleur, a été investi dans le respect des traditions ancestrales qui régissent la transmission du pouvoir au sein de cette institution coutumière.

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L' intronisation intervient dans un contexte particulier pour le royaume, qui a connu plusieurs événements majeurs courant cette année. Parmi ceux-ci figure notamment l'intronisation du prince Armel Saint-Silvère Dongou par le roi de Mbaya « Ngamboom », Léandre Antouo, depuis le siège royal de Kala-A-Nko. Le décès du roi Albert Dzon, survenu quelques jours plus tard, a ouvert une nouvelle étape dans la succession à la tête du royaume.

Une institution traditionnelle au sein de la République

Situé dans les Pays de Gamboma, au sein du département de la Nkéni-Alima, Mbaya est présenté comme un village millénaire dont l'organisation repose sur une histoire, des coutumes et des mécanismes de transmission héréditaire du pouvoir. Le royaume revendique ainsi une légitimité coutumière fondée sur la continuité historique et le respect du droit ancestral.

Cette organisation traditionnelle s'inscrit dans le cadre institutionnel de la République du Congo, dont elle reconnaît les lois et les structures administratives. La coexistence entre l'autorité coutumière et l'administration publique constitue, selon les responsables du royaume, un exemple de complémentarité entre les traditions locales et les institutions républicaines.

À cet égard, les représentants du royaume mettent en avant des relations empreintes de respect avec les autorités administratives du district de Gamboma. Ils soulignent que les activités royales se déroulent sans opposition aux prérogatives de l'État et que les pratiques coutumières n'entravent pas l'application des lois et règlements en vigueur.

Un modèle de cohabitation pacifique

Le royaume de Mbaya affirme inscrire son action dans une dynamique de paix, de compréhension mutuelle et de respect des institutions de la République. Il indique notamment que ses membres participent à la vie nationale, envoient leurs enfants dans les établissements scolaires relevant du système éducatif congolais et prennent part aux consultations électorales.

Dans cette perspective, l'intronisation d'Idriss Bintsene représente non seulement une étape dans la continuité dynastique, mais également une occasion de réaffirmer la place des institutions traditionnelles dans la préservation du patrimoine culturel congolais.

À Mbaya, cette succession royale témoigne ainsi de la volonté de maintenir vivantes les traditions ancestrales, tout en privilégiant une cohabitation pacifique avec les institutions de la République du Congo, comme le sont les autres royaumes dans le pays.