Congo-Brazzaville: Solidarité envers les personnes vivant avec handicap - Quatre vélos de rééducation remis au Cnaob

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, a réceptionné, le 26 octobre à Brazzaville, un don de quatre vélos de rééducation destinés au Centre national d'appareillage orthopédique de Brazzaville (Cnaob). Le matériel a été offert par Nadège Tatiana Niamayoua, experte-orthophoniste et présidente-directrice générale de la société Niam Ortho, afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients.

Le don constitue une première livraison d'un lot plus important de matériel de rééducation, dont le complément, acheminé par voie maritime, est attendu au centre à la fin du mois de novembre prochain. Cette initiative vise à renforcer les capacités de rééducation motrice du Cnaob, confronté à l'insuffisance d'équipements et à des délais d'attente importants pour les usagers. Elle entend également apporter un appui aux professionnels de santé dans l'accomplissement de leurs missions auprès des personnes nécessitant une prise en charge spécialisée.

« L'objectif n'est pas seulement de donner, mais de faire en sorte que nous puissions réaliser des choses par nous-mêmes », a déclaré Nadège Tatiana Niamayoua, mettant en avant la nécessité de privilégier des solutions durables au-delà des contributions ponctuelles.

La donatrice faisait partie de la délégation de la diaspora congolaise ayant séjourné en immersion en République du Congo en août dernier, à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger. Le 15 août, elle avait été élevée au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite congolais par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, lors d'une cérémonie organisée au boulevard Alfred-Raoul.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un appui à la réhabilitation du centre

Réceptionnant le matériel, la ministre Marie-France Hélène Lydie Pongault a salué cette initiative et rappelé le rôle du Cnaob dans la réadaptation et la rééducation fonctionnelle des personnes présentant un handicap moteur et nécessitant des soins spécialisés.

Elle a également souligné la nécessité de moderniser les installations et de renouveler une partie des équipements devenus vétustes. La ministre a encouragé, par ailleurs, les Congolais de l'étranger à mettre leur expertise et leurs ressources au service des structures nationales, en vue de renforcer les actions menées dans le domaine social.

Au-delà de ce premier don, Nadège Tatiana Niamayoua envisage de contribuer à la réhabilitation du centre, notamment par l'amélioration des équipements, le soutien à son fonctionnement et le renforcement des compétences du personnel.

Les actions envisagées concernent particulièrement la prise en charge des enfants, des adultes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ainsi que des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux.

Cette démarche fait suite à une visite effectuée en août dernier au Cnaob, permettant à la professionnelle de santé de constater les difficultés rencontrées par les équipes médicales, notamment le manque de matériel et les délais d'attente auxquels sont confrontés les patients, dont certains vivent dans des conditions de grande précarité.

Une association pour pérenniser les actions

De retour à Brazzaville en octobre, Nadège Tatiana Niamayoua a créé l'association Nzela, une organisation à but non lucratif régie par la loi de 1901, dont elle sera la présidente fondatrice. Cette structure entend poursuivre les initiatives en faveur du Cnaob et d'autres centres de rééducation, à travers la collecte de matériel, la formation des professionnels et le développement de partenariats entre Lyon, en France, et Brazzaville.

En parallèle, les autorités envisagent la construction d'un nouveau centre de rééducation fonctionnelle répondant aux normes modernes de soins médicaux et de réadaptation. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique sociale liée à la mise en oeuvre du programme « Accélérons la marche vers le développement ».

Sa concrétisation nécessitera toutefois la mobilisation de moyens appropriés et la mise en place de partenariats durables, afin de renforcer l'offre de soins spécialisés et d'améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap au Congo.