Congo-Brazzaville: Forum des médias - Maxime Orechkine expose sur le modèle russe de coopération avec l'Afrique

Le troisième sommet Russie-Afrique de Moscou est aussi l'occasion pour le pays hôte de défendre sa vision du développement. Les notions d'indépendance et de souveraineté ont dominé les échanges organisés le 26 octobre, lors du forum des médias qui a réuni les journalistes africains et Maxim Orechkine, directeur adjoint de l'Administration du président de la Fédération de Russie.

Sur le thème « Libérer le potentiel de chaque pays africain ensemble », les protagonistes ont plaidé pour des nouveaux partenariats façonnés contre la domination ou la dépendance d'une partie envers l'autre.

Pour l'officiel russe, son pays a adopté une approche qui consiste à accompagner l'Afrique et lui offrir les opportunités de prendre son destin en main. À ce titre, la souveraineté doit être envisagée dans une vision transversale. Elle touche les secteurs basiques comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'autosuffisance alimentaire mais bien plus encore.

Le numérique et l'intelligence artificielle sont devenus, a-t-il insisté, des outils d'indépendance. Un pays qui n'a pas la maîtrise de la gestion des données aussi sensibles s'expose à une colonisation certaine s'il laisse une puissance extérieure en assurer le contrôle à sa place.

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Maxim Orechkine a pris l'exemple de la Russie qui a su résister et rebondir aux sanctions occidentales auxquelles elle fait face depuis 2022 à la suite de l'éclatement du conflit avec l'Ukraine. « La suppression brusque des mécanismes de transaction financière a occasionné des difficultés contournées par notre capacité à nous adapter », s'est-il félicité, considérant que dans une certaine mesure, le business a pris le dessus sur les considérations d'ordre politique.

Se défendant de détenir la solution miracle dans le partenariat Russie-Afrique, il a invité les partenaires africains à assurer le développement de leurs pays à partir de leurs expériences propres. Dans une dizaine d'années, l'Afrique, avec une population jeune, connaîtra de grandes avancées sur tous les plans et pèsera sur les échanges mondiaux. La Russie se veut un partenaire porté vers les solutions, a ajouté l'intéressé.

Aux questions qui lui ont été posées sur « l'exploitation déguisée des richesses du continent par les entreprises russes sous couvert d'une coopération exemplaire », Maxim Orechkine a dénoncé un narratif construit ailleurs qu'en Afrique pour dénigrer son pays sans preuve.

S'il déclare que le but de la Russie n'est pas d'imposer les vues à ses partenaires africains, il n'en demeure pas moins que le directeur adjoint de l'Administration du président Vladimir Poutine place le modèle de coopération proposé par son pays comme celui qui permettra à l'Afrique d'avancer. Il le justifie en invoquant l'expertise russe dans plusieurs domaines.