Congo-Brazzaville: Congo-HCR - Un partenariat renforcé pour la protection des personnes vulnérables

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a échangé le 23 octobre à Brazzaville avec la représentante multi-pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Yvette Muhimpundu. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le soutien aux efforts du gouvernement congolais en matière de protection des personnes déplacées forcées, la question des réfugiés de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que sur la réponse aux inondations dans le Nord du Congo.

À l'issue de trois jours de réunions consacrées à la sixième réunion tripartite qui a associé le HCR et le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire sur la question des réfugiés de la RDC, la représentante du HCR a exprimé, au sortir des échanges, son engagement à soutenir les priorités du gouvernement congolais en matière d'actions sociales. Elle a salué le leadership de la ministre congolaise pour résoudre rapidement ce problème. « Nous sommes sortis avec une feuille de route. La première chose, c'est d'abord d'aller vers ces personnes, de collecter les informations, de savoir qui veut rentrer, qui veut rentrer où, et si les conditions dans ces zones sont favorables au retour », a-t-elle indiqué au sujet des solutions trouvées lors de cette réunion.

Concernant les réfugiés centrafricains, elle a fait savoir qu'ils sont plus de 30 000 sur le territoire congolais et qu'au moins la moitié d'entre eux souhaiterait rentrer. « Grâce au plaidoyer solide du gouvernement de la République du Congo, nous sommes en train d'identifier des solutions pour le retour de ceux qui veulent rentrer », a-t-elle affirmé, précisant qu'un calendrier rapide sera mis en place en collaboration avec les collègues de la République centrafricaine. Des réunions régulières de coordination seront organisées jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées.

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Interrogée sur la collaboration entre le HCR et le ministère face aux inondations qui frappent la partie Nord du Congo, la représentante du HCR a exprimé la solidarité de son organisation avec le gouvernement congolais et toutes les personnes affectées par la sévérité de ces inondations. « Nous avons réitéré notre engagement à soutenir et à trouver des réponses sous la coordination du gouvernement », a-t-elle déclaré.

La représentante du HCR a précisé que les missions de son institution sont fondées sur la vulnérabilité, sans distinction, entre les réfugiés et la population congolaise. « Quand les personnes sont dans une situation de vulnérabilité, on doit conjuguer nos efforts et trouver des solutions. On doit travailler pour soutenir, mettre à l'abri, sauver des vies et créer un espace de protection pour ces personnes sous le leadership du gouvernement », a-t-elle conclu. Elle a réitéré sa gratitude aux autorités de la République du Congo pour l'accueil chaleureux réservé aux milliers de réfugiés de la RDC et de la Centrafrique présents sur le territoire national depuis plus de dix ans. Elle a qualifié le gouvernement congolais de « modèle dans la région » en matière d'accueil et de recherche de solutions.