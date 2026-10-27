Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'Université Denis-Sassou-N'Guesso célèbre ses maîtres-assistants

À l'issue de la 48e session des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) a célébré, le 24 octobre à Kintélé, ses dix-sept enseignants-chercheurs promus au grade de maître-assistant. Une reconnaissance qui consacre leurs efforts scientifiques et pédagogiques, tout en les engageant à poursuivre la quête de l'excellence universitaire.

La cérémonie de félicitation des dix-sept enseignants-chercheurs a réuni la communauté universitaire, des étudiants, des invités ainsi que des parents et amis des promus, dans une ambiance marquée par la fierté et la reconnaissance.

Prenant la parole à cette occasion, le président de l'institution, le Pr Ange Antoine Abéna, a salué le mérite des enseignants-chercheurs distingués, soulignant que cette promotion est l'aboutissement d'un processus exigeant : évaluation de la production scientifique, des compétences pédagogiques et de l'engagement professionnel.

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Il a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans la continuité de celle organisée le 31 juillet 2025, consacrée à la première promotion des maîtres-assistants de l'établissement. Elle marque ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des capacités scientifiques et pédagogiques de l'UDSN.

L'excellence, une exigence permanente

Pour le président de l'UDSN, l'accession au grade de maître-assistant ne constitue pas une fin en soi, mais une étape supplémentaire dans la carrière universitaire. Les promus ont été exhortés à poursuivre leurs efforts en vue d'accéder aux grades supérieurs, notamment ceux de maître de conférences et de professeur.

« Le grade pour le grade ne sert à rien », a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité de privilégier la qualité de l'enseignement, la pertinence des recherches et la transmission effective des connaissances.

Il a également souligné que la toge, l'épitoge et la toque représentent bien plus que des attributs académiques. Elles symbolisent la fierté, mais aussi la responsabilité qui incombe désormais aux nouveaux maîtres-assistants dans la formation des étudiants et le développement de la recherche scientifique.

L'éthique et la déontologie au coeur des responsabilités

L'autre temps fort du discours a porté sur l'éthique et la déontologie dans l'exercice du métier d'enseignant-chercheur. Les promus ont été invités à faire preuve d'humilité, d'intégrité et d'impartialité, notamment dans l'évaluation des étudiants et la conduite des travaux scientifiques.

À cet effet, le responsable de l'UDSN a annoncé la création prochaine d'une commission d'éthique et de déontologie. Cette structure devrait contribuer au renforcement des bonnes pratiques et au respect des principes fondamentaux de la profession universitaire. Les enseignants-chercheurs ont également été appelés à développer des recherches pertinentes, en lien avec les réalités nationales et ouvertes aux enjeux scientifiques internationaux.

Un appel à la persévérance pour les candidats non admis

La cérémonie a aussi été l'occasion d'encourager leurs collègues qui n'ont pas obtenu de promotion au cours de cette session. Tout en reconnaissant la qualité de leurs dossiers, le président de l'université les a exhortés à poursuivre leurs efforts en vue de la prochaine session prévue en juillet 2027. Il leur a assuré du soutien de l'institution, rappelant que ce résultat ne remet pas en cause leur valeur scientifique ni leur engagement quotidien dans les activités d'enseignement et de recherche.

Trente-deux maîtres-assistants pour porter l'ambition de l'UDSN

Avec un effectif de trente-deux maîtres-assistants actuellement, l'UDSN entend consolider son potentiel humain et renforcer ses performances dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces enseignants-chercheurs sont désormais appelés à jouer un rôle accru dans l'encadrement des étudiants, la conduite de projets scientifiques et la transmission des valeurs académiques aux jeunes générations.

En célébrant cette nouvelle promotion, l'UDSN réaffirme son ambition de faire de l'excellence, de la rigueur et de l'intégrité les piliers de son développement. Pour les nouveaux maîtres-assistants, cette distinction ouvre ainsi une nouvelle étape, placée sous le signe de l'engagement, de la responsabilité et de la poursuite de l'excellence scientifique.