Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Le Dr Merline Lady Kouhounina Banzouzi prône l'excellence dans l'enseignement et la recherche

Dix-sept enseignants-chercheurs admis au grade de maître-assistant ont été célébrés, le 24 octobre, à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) de Kintélé. À cette occasion, la nouvelle maître-assistante, Merline Lady Kouhounina Banzouzi, a salué une étape importante de leur parcours académique, tout en appelant à davantage de rigueur, d'humilité et d'engagement au service de la formation et de la recherche scientifique.

La reconnaissance du mérite et la valorisation des efforts académiques étaient au coeur de la cérémonie de félicitations organisée en l'honneur des dix-sept nouveaux maîtres-assistants de l'UDSN. Parmi les bénéficiaires de cette promotion, le Dr Merline Kouninabondouzi a exprimé sa satisfaction, considérant cette distinction comme le résultat d'un investissement personnel soutenu par l'accompagnement de son institution universitaire.

« C'est un grand plaisir et une grande joie », a-t-elle déclaré, soulignant que cette avancée professionnelle repose d'abord sur les efforts individuels, avant de bénéficier d'une dynamique collective. Elle a notamment salué le soutien apporté par l'UDSN, son alma mater, dans le parcours ayant conduit à cette promotion.

La rigueur individuelle, une condition essentielle de réussite

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Au-delà de la satisfaction suscitée par cette promotion, Merline Lady Kouhounina Banzouzi a attiré l'attention sur la situation de quatre collègues qui n'ont pas pu être inscrits pour cette session. Évoquant les résultats de la première promotion, qui avait enregistré un taux de réussite de 100 %, elle a insisté sur la nécessité de renforcer la vigilance dans le suivi des dossiers administratifs. Sans mettre en cause la commission chargée du processus, elle a invité chacun à assumer pleinement sa part de responsabilité, estimant que certaines omissions peuvent compromettre une candidature. « Le dossier, c'est d'abord soi-même, avant une assistance », a-t-elle rappelé.

Dans un esprit de solidarité, elle a encouragé les collègues concernés à ne pas considérer cette situation comme un échec définitif, mais plutôt comme un report. Elle les a exhortés à redoubler d'efforts et à mieux préparer leur participation à la prochaine session, afin de rejoindre leurs pairs dans cette progression académique.

Une promotion qui implique davantage de responsabilités

Réagissant aux conseils adressés par le président de l'université aux nouveaux promus, le Dr Merline Lady Kouhounina Banzouzi a souligné leur pertinence, précisément en ce qui concerne l'humilité et le sens des responsabilités. Selon elle, l'accession au grade de maître-assistant ne doit pas conduire à un sentiment de supériorité, mais plutôt inciter les bénéficiaires à s'investir davantage dans leurs missions universitaires.

« Ce n'est pas seulement le grade », a-t-elle indiqué, rappelant que le rôle d'un enseignant-chercheur ne saurait se limiter à l'évolution de sa situation professionnelle ou financière. Elle a ainsi mis en avant deux missions essentielles: la formation des étudiants et la production de connaissances scientifiques pertinentes. Pour elle, la qualité d'un enseignant-chercheur se mesure autant à sa capacité à transmettre les savoirs qu'à sa contribution au développement de la recherche. Cette vision rejoint l'appel à l'excellence lancé aux nouveaux promus : faire de cette reconnaissance une motivation supplémentaire pour servir efficacement la communauté universitaire.

La valorisation des matériaux argileux au cœur de ses ambitions scientifiques

Sur le plan de la recherche, le Dr Merline Lady Kouhounina Banzouzi entend poursuivre ses travaux sur la valorisation des matériaux argileux. Consciente du chemin qui reste à parcourir dans sa carrière, elle considère le grade de maître-assistant comme une étape dans un processus continu de perfectionnement scientifique et professionnel. « Je ne compte pas m'arrêter là. Je compte doubler les efforts afin qu'un jour, je puisse atteindre ce niveau de professeur », a-t-elle affirmé.

Son ambition ne se limite toutefois pas à l'obtention d'un grade supérieur. Elle souhaite également inscrire sa réussite dans la qualité de ses enseignements, la pertinence de ses travaux de recherche et leur contribution à l'avancement des connaissances. Cette orientation traduit sa volonté de poursuivre une carrière universitaire fondée sur la rigueur, la persévérance et la recherche de résultats concrets.

Un engagement renouvelé au service de l'UDSN

La cérémonie de félicitations des dix-sept nouveaux maîtres-assistants constitue ainsi un moment de reconnaissance des efforts accomplis, mais également une invitation à poursuivre le travail avec davantage de détermination. À travers son témoignage, le Dr Merline Lady Kouhounina Banzouzi rappelle que la promotion académique ne représente pas une finalité en soi. Elle ouvre plutôt une nouvelle étape, marquée par des exigences accrues en matière d'enseignement, de recherche et de transmission des connaissances.

Pour la nouvelle maître-assistante, le véritable accomplissement réside dans la capacité à former des étudiants compétents, à produire des recherches pertinentes et à contribuer durablement au rayonnement de l'UDSN.