Congo-Brazzaville: Filière bois domestique - Vendeurs de bois débités, menuisiers et ébénistes renforcent leurs connaissances

Une session de formation des acteurs de la filière bois domestique à l'identification des essences de bois débités a été organisée du 22 au 24 octobre à Pointe-Noire, dans le cadre du Projet d'appui au dévéloppement durable de la filière bois d'oeuvre nationale en République du Congo (MIB Congo). L'objectif a été de renforcer les capacités techniques des participants en matière d'identification des essences de bois débités, en vue de la diversification des essences mais aussi de parvenir à utiliser chaque espèce de bois pour ses meilleurs usages et baisser la pression de l'exploitation des essences naturelles.

Pendant cinq jours, quatorze participants sur les seize attendus venus essentiellement des organisations professionnelles ont suivi, dans un esprit participatif, les cours suivis d'exercices pratiques dispensés par les formateurs et experts en la matière. Les principaux enseignements ont été axés sur la lecture du matériau bois : structure et plan ligneux; la mise en oeuvre de la méthode d'observation macroscopique sur un bois débité, la description d'une essence de façon rigoureuse et exploitable; l'utilisation des outils d'identification : fascicule, fiches essences, clé de détermination et échantillons de référence; l'identification des essences de la liste retenue sur bois débités; l'appréciation de la fiabilité de son identification et la gestion du doute.

A l'issue de l'atelier, les acteurs de la chaîne de valeur bois domestique ont étoffé leurs connaissances et disposent désormais des compétences pouvant leur permettre de reconnaiîre par eux-mêmes les essences commercialisées sur le marché intérieur et que les appellations «bois rouge» et «bois blanc» vont progressivement être abandonnées.

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Signalons que le gouvernement congolais s'est engagé dans un processus de gestion durable des ressources forestières depuis l'année 2000, avec la publication de la loi16-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier. L'accord de partenariat volontaire-Flegt ratifié avec l'Union Européenne, le 17 Mai 2010, a pour but d'améliorer la gouvernance forestière dans le pays et de s'assurer que les bois et tous ses produits dérivés remplissent les exigences de leur légalité. Cette garantie est exigée tant pour les produits destinés à l'exportation que pour ceux qui alimentent le marché domestique.

Or, l'approvisionnement du marché domestique des sciages est assuré en grande partie par des artisans avec du bois d'origine informelle et/ou « illégal », et donc sans aucune retombée fiscale ni pour l'État ni pour les collectivités décentralisées. La production se faisant essentiellement dans l'informel, avec un impact sur la durabilité des forêts. Pour faire face à cette problématique, le ministère de l'Economie forestière oriente ses actions vers la structuration des producteurs informels de la filière bois. C'est dans ce contexte que l'Union européenne a financé un projet intitulé "Appui au secteur privé -marché interieur du bois" qui est mis en oeuvre par l'ATIBT-Congo.

Pour mettre en oeuvre le projet, un état des lieux de la chaîne de valeur bois domestique a été effectué à travers une étude confiée au consortium FRMi - BCAF Congo. Après un diagnostic approfondi, le rapport final de cette étude a révélé plusieurs thématiques qui vont orienter la suite du projet. L'état des lieux a révélé également les besoins en formation et renforcement de capacités émis par les acteurs de la chaîne de valeur bois domestique, parmi lesquels figure la formation en reconnaissance des bois par les acteurs de la filière bois domestique. En effet, les enquêtes menées dans le cadre de l'état des lieux ont permis de constater que les vendeurs et les menuisiers-ébénistes n'ont qu'une connaissance limitée des essences.

Ce constat est très important, car il est difficile d'envisager la diversification des essences si leur connaissance n'est pas acquise par ces acteurs clefs de la commercialisation et de la transformation des sciages du marché intérieur du bois. C'est dans ce contexte que sont organisés des ateliers de formation pour l'identification et la reconnaissance des bois sur la base des échantillons pour les vendeurs de bois débités et les menuisiers - ébénistes. Après Pointe-Noire, Brazzaville accueillera ce même atelier avant Ouesso, la dernière ville qui accordera l'hospitalité aux formateurs et à l'équipe ATIBT Congo.