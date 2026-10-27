Tunisie: Le président de l'ARP plaide en faveur du renforcement de l'action législative pour accompagner les réformes

Tunis — Le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a appelé mardi à intensifier l'action législative et le contrôle parlementaire pour accompagner les réformes économiques et sociales, renforcer la souveraineté nationale et répondre aux besoins des citoyens, à l'ouverture de la cinquième session parlementaire 2026-2027.

La séance inaugurale, présidée par Brahim Bouderbala en présence de ses deux vice-présidents, Saoussen Mabrouk et Anouar Marzouki, a réuni 115 députés. Elle a été marquée par la prestation de serment du nouveau député, représentant la circonscription d'el Kabaria (gouvernorat de Tunis), conformément à l'article 80 du règlement intérieur de l'Assemblée.

Dans son allocution d'ouverture, Bouderbala a réaffirmé l'engagement du Parlement à préserver l'unité de l'État et sa souveraineté, tout en contribuant à la consolidation des fondements de l'État social et à la concrétisation des aspirations des citoyens, conformément aux orientations du Plan de développement 2026-2030.

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Présenté comme "un document de référence" permettant d'anticiper les mutations et de s'adapter à leur accélération, ce plan devra orienter les travaux parlementaires vers la recherche de solutions aux défis actuels, a-t-il indiqué.

Et de préciser que l'objectif de cette démarche est d'améliorer les services publics, de répondre aux besoins des citoyens, de rééquilibrer les finances publiques et de renforcer leur pérennité. Il s'agit, aussi, de consacrer le principe de transparence, de stimuler la croissance, de soutenir l'investissement et de garantir l'égalité des chances entre les différentes catégories sociales et les régions.

Adapter la législation aux défis économiques et sociaux

Le président de l'ARP a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'assurer la cohérence entre les différentes fonctions de l'État afin de concrétiser les objectifs fixés et les choix nationaux, en s'appuyant sur les principes de bonne gouvernance et d'efficience, ainsi que sur la capacité d'adaptation aux changements.

Évoquant les mutations géostratégiques et la fluctuation des prix de l'énergie, il a souligné que le Parlement entendait contribuer à la mise en oeuvre effective des orientations nationales et à la prise en charge des défis stratégiques, dans le respect de ses prérogatives constitutionnelles.

Bouderbala a réitéré l'engagement des députés à accompagner le processus de réformes et à adapter la législation aux objectifs nationaux. Il a, dans ce sens, déclaré que "le parlement oeuvrera à renforcer la souveraineté énergétique et alimentaire, piliers fondamentaux de la souveraineté nationale, et à consolider la stabilité économique et sociale".

Dans son allocution, Bouderbala a tenu à souligner l'importance de bâtir "une Tunisie forte". Ce qui nécessite, a-t-il dit, de renforcer l'unité nationale, de relancer la production, d'améliorer le climat des affaires et de préserver la dignité des travailleurs.

Il a, dans ce sens, relevé que la conjoncture actuelle impose d'intensifier les efforts en faveur de l'économie numérique et des énergies renouvelables, afin de garantir un développement équitable et inclusif.

Le président de l'ARP a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de lutter contre la bureaucratie et de moderniser les services publics. Il a, dans ce contexte, appelé à renforcer l'action législative et les activités de contrôle parlementaire en vue de réformer et de développer les secteurs de l'éducation, de la santé et des transports publics, tout en garantissant la sécurité des ressources en eau et en énergie.

Enfin, il a souligné l'importance d'accorder une attention accrue aux questions sociales, d'améliorer les mécanismes de soutien aux catégories à revenus limités et de mettre en place une législation adaptée aux éxigences économiques, sociaux et environnementales.