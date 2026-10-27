Afrique: Forum Russie-Afrique - «La Tunisie, figure parmi les plus importants partenaires commerciaux de la Russie»

TUNIS/Tunisie — Moscou, 27 oct 2026 (De l'envoyée de TAP- Meriem Khadhraoui)- Les échanges commerciaux, avec le continent africain, ne cessent de se développer. Ils ont atteint une valeur de 27 milliards de dollars en 2025, dont la plupart est assurée par des pays nord-africains.

"La Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc sont actuellement les plus importants partenaires commerciaux africains de la Russie", a affirmé mardi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Vladimirovna Zakharova, lors d'une conférence de presse, tenue au Centre russe de presse, à la veille du 3eme Forum Russie-Afrique, qui se tient à la capitale Moscou, les 28 et 29 octobre 2026 .

Zakharova, qui se prononçait devant plus de 200 journalistes, responsables et représentants de médias africains de plus de 38 pays, a tenu à souligner que l'Afrique est un «acteur clé» dans la politique étrangère russe.

«Notre coopération est basée sur une philosophie et des principes d'égalité souveraine, de respect mutuel et de partage des avantages», a-t-elle dit.

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En réponse a une question adressée à la responsable russe à cette occasion, à savoir «quelle place doit occuper l'Afrique dans l'approche russe multipolaire ?», la responsable a cité, le Concept de la politique étrangère de la Fédération de Russie, adopté par décret présidentiel le 31 mars 2023 qui dédie une section à l'Afrique.

Dans ce document, la Russie confirme qu'elle «est solidaire des États africains dans leur volonté d'instaurer un monde polycentrique plus équitable et d'éliminer les inégalités sociales et économiques».

Le pays entend, toujours selon ce document, rappelle Zakharova, «soutenir davantage l'affirmation de l'Afrique en tant que centre distinctif et influent du développement mondial».

Elle a passé en revue, par ailleurs, le réseau diplomatique, culturel et de formation professionnelle russes en Afrique, faisant état de la volonté de son pays de développer davantage ces réseaux, en «protégeant les valeurs et les traditions locales des pays et en travaillant avec les États, surtout les commissions inter-gouvernementales africaines, pour surmonter les difficultés rencontrées et développer les aspects de sécurité énergétique et alimentaire".

Zakharova a aussi tenu à souligner l'importance de la coopération entre la Russie et l'Afrique, dans le domaine médiatique à travers les formations, les conventions et accords de partenariat ainsi que les transferts de technologies, de visites et d'expertises entre les médias russes et africains.

Devant une salle archicomble, de journalistes africains, la responsable russe a rappelé que la philosophie de coopération avec l'Afrique est basée sur des valeurs communes, dont l'égalité devant la loi internationale et le respect des peuples et de leurs particularités. Elle a tenu à remercier les pays africains pour ne pas avoir cédé aux pressions internationales et pour avoir resté sur leur position concernant des causes justes.

Le troisième forum Russie-Afrique, est prévu à Moscou les 28 et 29 octobre 2026. Les travaux porteront, notamment, sur les perspectives de développement de la coopération russo-africaine dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des technologies et de la sécurité alimentaire.