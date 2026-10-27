Gabon: Georges Christian Waza, ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue

Le Ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue a l'honneur de présenter Monsieur Georges Christian Waza, nommé Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue.

Inspecteur Principal des Douanes, diplômé de l'Institut de l'Économie et des Finances - Pôle Régional, il met au service de notre département plus de dix-sept années d'expérience au sein de l'administration gabonaise.

Son parcours l'a conduit de la Direction Régionale des Douanes de Franceville à la Direction du Budget et de la Comptabilité de la DGDDI, puis au poste d'Attaché Douanier à Pékin.

Il a également représenté notre pays au sein de l'Organisation Mondiale des Douanes pour la région Afrique Occidentale et Centrale, en qualité de Vice-Président du Comité Financier.

Chevalier dans l'Ordre du Mérite Gabonais, il conduira désormais notre action au service d'une économie bleue souveraine, performante et durable.

L'ensemble des équipes du Ministère lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.