Gabon: Naufrage de la plate-forme pétrolière Borr Prospector 5 - Le Chef de l'État rencontre les rescapés et les familles éprouvées

A la suite du naufrage de la plateforme pétrolière Borr Prospector 5, survenu le 24 octobre dernier au large de Mayumba, le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Port-Gentil afin de rencontrer les rescapés et les familles éprouvées par ce drame.

Cette visite, placée sous le signe de la compassion et de la solidarité, a permis au Chef de l’État de recueillir les témoignages des survivants et de faire le point sur les opérations de recherche des personnes toujours portées disparues. Il les a encouragé et a promis de les soutenir.

Le Président de la République a également tenu à rencontrer personnellement les familles des victimes et des personnes disparues.

Au cours de ces échanges empreints d'émotion, il a pris le temps de les écouter, de recueillir leurs préoccupations et de partager leur douleur face à cette tragédie.

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A ces familles plongées dans l'angoisse et l'incertitude, le Chef de l’État a exprimé la solidarité de la nation et réaffirmé son engagement, son soutien à ne laisser aucune famille seule face à cette épreuve. Il les a assurées de sa proximité et de la poursuite des efforts engagés pour retrouver les personnes encore portées disparues.

Le Chef de l'Etat s'est ensuite rendu à l'hôpital pour rendre visite aux six rescapés blessés et hospitalisés, dont certains souffrent de fractures et de traumatismes. Il s'est enquis de leur état de santé et des conditions de leur prise en charge médicale, avant de leur adresser un message de réconfort, d'encouragement et de soutien.

Au-delà de cette présence auprès des survivants et des familles, le Président de la République a réaffirmé que la priorité demeure la recherche des personnes disparues, l'accompagnement des familles éprouvées et la prise en charge des rescapés et des blessés qui bénéficieront d'un suivi psychologique.

Toute la lumière devra également être faite sur les circonstances exactes de ce drame, afin d'établir les faits et les responsabilités éventuelles.

En ces moments particulièrement douloureux, le Chef de l’État a tenu à rappeler que la République reste aux côtés des rescapés, des familles éprouvées et de celles qui demeurent dans l'attente de nouvelles de leurs proches.