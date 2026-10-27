Sénégal: LFR 2026 - Le texte renvoyé en commission pour de nouvelles discussions

Le projet de Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 est renvoyé en commission des finances et du contrôle budgétaire. À l'ouverture de la discussion générale, mardi, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a sollicité cette mesure afin de permettre au gouvernement et aux députés de poursuivre leurs échanges.

Pour justifier sa demande, le ministre a invoqué l'article 84 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui prévoit le renvoi d'un texte devant la commission saisie au fond au cours de la discussion générale, jusqu'à la clôture de celle-ci.

« Le gouvernement sollicite ce renvoi en commission des finances et du contrôle budgétaire pour des discussions complémentaires dans les plus brefs délais possibles », a déclaré Cheikh Diba.

Cette démarche intervient dans un contexte de tensions autour de l'examen du texte budgétaire. Le ministre a notamment évoqué les échanges engagés lundi 26 octobre, à la suite de l'appel au dialogue du Premier ministre, ainsi que les correspondances échangées entre le président de la commission des finances et le ministère.

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Le retour en commission doit permettre d'approfondir l'examen des préoccupations soulevées par les députés et d'explorer les possibilités de compromis.

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a pris acte de la demande du gouvernement et a immédiatement convoqué la Conférence des présidents.